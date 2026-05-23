Muchas personas cuando llegan a su casa tienen la costumbre de encender su televisor, como si se tratase de un acto casi automático. Aunque posiblemente la mayoría lo califique como un mal hábito o distracción innecesaria, expertos en salud mental han revelado que dicho comportamiento esconde una función más sorprendente. Lejos de ser una pérdida de tiempo, escuchar el ruido que transmite este aparato tecnológico actúa como un escudo emocional. Para que comprendas más sobre esta perspectiva psicológica , te invito a leer esta nota completa.

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La acción de encender la TV es comúnmente realizada por aquellas personas que viven de manera independiente. Ante la soledad que experimentan cada día, necesitan una “compañía” para no sentirse abrumados por el silencio y dicho aparato electrónico se perfila como la opción ideal.

En una conversación con Hola.com , Alfredo Rodríguez-Muñoz, catedrático en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, explica que la ausencia de palabras tiene el potencial de transformarse en un escenario complicado para regular los sentimientos.

Cuando una persona enfrenta momentos prolongados sin mantener una comunicación representa un reto para su equilibrio y su salud mental.

“Reduce los estímulos externos y deja más espacio para la experiencia interna: preocupaciones, pensamientos, sensaciones corporales o emociones que durante el día quedan tapadas por la actividad”, añade.

La mayoría de personas no prende el televisor para mirar su contenido, solo pretenden escuchar su sonido. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Un ruido que suele ser un buen acompañante

Si el silencio inunda cada parte del hogar, la persona sentirá la necesidad de escuchar algún ruido para no sentirse en soledad; es así que toman la decisión de prendar la televisión. No necesitan ver el contenido de dicho aparato, solo quieren escuchar lo que transmite.

El sonido de la TV se asocia a un sentimiento de resguardo y cercanía colectiva que reduce la soledad de quien lo sintoniza, según lo explicado por el psicólogo Gianmarco Guevara .

“Algunas personas necesitan un mínimo de estimulación ambiental para funcionar bien. El silencio total les puede generar inquietud, sensación de vacía o hasta dificultad para concentrarse”, explicó.

Esta práctica también suele ser efectiva para aquellas personas que pretenden dormir durante las noches. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Distintos estudios también demostraron que ciertos sonidos familiares permiten que el cerebro entre en un estado de relajación; actúa como un mecanismo que otorga un entorno de tranquilidad y firmeza emocional.

Por esa razón, las personas que suelen encender la TV para escuchar su sonido suelen sentirse más cómodas o hasta el punto de tomar un buen descanso durante las noches.

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