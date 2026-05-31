Si alguna vez te has sentido ignorado por alguien que tarda horas o días en contestar los mensajes que enviaste por WhatsApp, la razón podría ser muy distinta a la que imaginas. Posiblemente consideres que se trate de un posible desinterés, pero los expertos en psicología revelan que este comportamiento tiene un significado interesante. Para que sepas más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.
Todos hemos pasado por esta situación que genera un pensamiento constante de “por qué me dejó de escribir”. En un primer momento, concluyes que el recepcionista de tu mensaje no tiene interés por mantener una conversación contigo.
Aunque eso no descarta que sea una posibilidad, la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene otro significado que podría cambiar tu perspectiva en cierta parte.
En tiempos recientes, toda persona recibe gran cantidad de mensajes por WhatsApp u otra red social. Entonces, es una tarea complicada tener que responder a cada usuario a la brevedad posible, lo que ocasiona una saturación digital.
En una conversación con Hola.com, el psicólogo José Martín del Pliego explica que ciertas personas se olvidan de responder los mensajes porque necesitan liberarse del estrés que les genera estar pendientes a sus móviles.
“Hay demasiados estímulos, demasiadas notificaciones y eso genera una carga. Hay personas que, aunque lean el mensaje, se sienten con poca energía mental lo posponen. Y a veces al posponerlo ya no responden”, dijo.
Te comentaré que existen personas que se ausentan por horas o días no por mera casualidad, sino por una urgente necesidad de desconectarse del entorno, lo que incluye ruido, las presiones cotidianas, los asuntos sin resolver, etc.
Quieren alejarse de estar “siempre disponibles”
Martín del Pliego también señala que, si una persona recibe muchos mensajes cada día de amistades y familiares por WhatsApp u otra red social, estará emocionalmente saturado, ya que sentirá la presión de responder a todos.
Estos usuarios que suelen tener decenas de chats en este aplicativo de mensajería suelen considerar que, si no responden en un breve tiempo, el recepcionista tendrá un mal concepto sobre ellos. Entonces, esta presión sigue creciendo hasta el punto que llega un límite.
El experto citado señaló que las personas abrumadas tienden a manifestar mal humor, poca capacidad de concentración y una sensación de estar agotado de todo lo que sucede en su alrededor; es así que deciden “desconectarse digitalmente”.
La importancia de comprender
Con lo señalado, ya tienes una razón para comprender por qué la otra persona no responde a tus mensajes a la brevedad posible. Existe la posibilidad de que necesite su propio espacio ante las constantes responsabilidades o problemas que cargue.
Un mensaje de texto rápido no es el factor adecuado para comprobar si realmente una amistad o un familiar nos tiene mucho cariño; recuerda que las buenas acciones hacia a ti tienen un mayor peso.
