Para muchos, un crucero parece el escenario ideal para un romance en alta mar. Nunca faltan pasajeros que fantasean con conquistar a un miembro de la tripulación; sin embargo, la realidad a bordo está muy lejos de lo que suelen mostrar las películas o las series.

Luke Osey, un mago profesional que trabaja en cruceros, explicó en un video subido a TikTok que existe una regla muy clara que los empleados no pueden romper: está prohibido coquetear o tener relaciones con los pasajeros.

“Si notas que un pasajero empieza a coquetear contigo, obviamente conversas un poco, pero no le sigues el juego porque sabes que sería dar falsas señales”, comentó.

Los empleados no pueden coquetear ni tener relaciones con los huéspedes, o arriesgan ser despedidos y bajados en el próximo puerto. (Foto referencial: Pixabay)

Osey contó que cualquier sospecha de romance entre un tripulante y un huésped puede terminar de inmediato con el contrato del empleado. “Si hubiera siquiera una sospecha de que estabas hablando o teniendo algo con un huésped, te desembarcan de inmediato. Mi contrato se cancelaría y me bajarían en el próximo puerto”, detalló.

De hecho, Osey advierte a sus compañeros para evitar que se metan en problemas. “Le diría: ‘Oye, amigo, no es la mejor idea, podrían llamarte la atención por esto’”, relató.

“Un poco de diversión no vale el riesgo de perder el contrato. Además, el promedio de edad de los cruceristas es de unos 65 años, así que no es mi tipo de todos modos”, agregó.

Las compañías consideran estas acciones una falta grave que incluso podría terminar en arresto. (Foto referencial: Pixabay)

Las reglas de empresas como P&O Cruises son claras: cualquier intento no deseado de acercamiento, invitar a un pasajero a estar a solas, besar o tener relaciones puede terminar en despido y, en casos graves, en arresto por considerarse delito. Incluso está prohibido invitar a un pasajero a la cabina, salvo que ya exista una relación previa y se haya declarado antes de abordar.

Eso sí, entre pasajeros la historia es otra. Los cruceros son famosos por ser lugares donde muchos buscan nuevas experiencias. Hay quienes incluso colocan una piña al revés en la puerta de su camarote para señalar que están dispuestos a intercambiar pareja o participar en encuentros grupales.

Los pasajeros sí suelen buscar aventuras, e incluso usan señales como piñas al revés para mostrarlo. (Foto referencial: Pixabay)

Motivos por los que un pasajero puede ser expulsado de un crucero

Los cruceros pueden expulsar a pasajeros si su comportamiento pone en riesgo la seguridad, el disfrute de otros huéspedes o las operaciones del barco.

Las causas comunes incluyen comportamiento disruptivo o peligroso (peleas, acoso, ignorar normas de seguridad), violaciones de políticas (contrabando de drogas, uso de objetos prohibidos) o conducta inapropiada (indecencia pública).

Otras razones para la expulsión son el fraude o robo, problemas de salud graves que no puedan manejarse a bordo, o no reembarcar a tiempo en un puerto de escala. Generalmente, no hay reembolso y puede resultar en una prohibición permanente de la línea de cruceros.

