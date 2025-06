Con el pasar de los años, muchas cosas cambian a nivel físico y emocional en cada persona, pero la pérdida de memoria puede convertirse en una de las más preocupantes. Es aquí donde más de uno se pregunta qué hacer para tener un envejecimiento saludable y aquí te comparto las actividades cotidianas que te ayudarán a reforzar tu cerebro si eres un adulto mayor o tienes a uno a tu cargo.

De seguro te ha pasado que olvidas con facilidad dónde dejaste las llaves de la casa o dudas si desconectaste o no la plancha o si tienes un familiar que pasa los 50 años, habrás notado que ciertos detalles se vuelven más comunes como no recordar nombres, recetas o su dirección perfectamente.

“Todos nos olvidamos de algo de vez en cuando. Sin embargo, no hay que tomarse a la ligera la pérdida de memoria. Aunque no hay garantías cuando se trata de prevenir la pérdida de memoria o la demencia, hay ciertas medidas que pueden ayudar”, explican desde Mayo Clinic donde destacan la importancia de cuidar el cerebro que es el encargado de controlar el pensamiento, movimiento y la emoción.

De la misma manera que la actividad física te ayuda a mantener el cuerpo en forma, las actividades que estimulan la mente te ayudan a mantener el cerebro en forma. (Foto: Ridofranz / iStock)

Pérdida de memoria: qué actividades realizar para un envejecimiento saludable

Desarrollar hábitos para la salud cerebral es una forma clave de mantener sano el cerebro. Y es que si las neuronas, encargadas de enviar información al resto del cuerpo, no funcionan correctamente, el posible que los músculos no se muevan con fluidez y se pierda sensibilidad, pero también tu “pensamiento podría ralentizarse”, por eso es importante cuidarlas porque estas que se dañan o destruyen, no se reponen.

Entonces, “así como cuidamos nuestro cuerpo, podemos cuidar nuestra mente con actividades sencillas que nos mantengan despiertos, curiosos y conectados con el entorno” ya que “con un estilo de vida saludable y estimulación cognitiva frecuente, muchas personas mayores pueden preservar su agilidad mental durante mucho más tiempo”, explica la Lic. Mercedes Vilela, psicóloga del Programa de Pacientes Crónicos de SANNA División Ambulatoria.

Estimula tu cerebro con actividades cotidianas: Leer, hacer crucigramas, aprender algo nuevo o jugar juegos de mesa son formas efectivas de mantener la mente en forma. “Actividades como la lectura o los juegos de memoria estimulan el cerebro, favorecen las conexiones neuronales y ayudan a ralentizar el deterioro cognitivo”, señala Vilela.

Leer, hacer crucigramas, aprender algo nuevo o jugar juegos de mesa son formas efectivas de mantener la mente en forma. señala Vilela. Mantén una vida social activa: Conversar con amigos, participar en talleres o incluso compartir tiempo con la familia tiene un impacto directo en la salud mental. “La interacción social protege al cerebro del aislamiento, que es un factor de riesgo para enfermedades como la depresión o el Alzheimer” , agrega.

Conversar con amigos, participar en talleres o incluso compartir tiempo con la familia tiene un impacto directo en la salud mental. , agrega. Cuida tu salud física para cuidar tu mente: Dormir bien, alimentarse de forma balanceada y realizar actividad física regular también son fundamentales para el bienestar cognitivo.

Además, desde Mayo Clinic recomiendan hacer actividad física todos los días; organiza tus tareas, citas médicas y otros eventos en una agenda o cuaderno y guarda tu billetera, llaves, anteojos y otros artículos personales esenciales en un lugar fijo de tu casa para que te resulte fácil encontrarlos; dormir bien ya que los adultos mayores deben hacerlo regularmente de 7 a 9 horas cada noche; come una dieta saludable con frutas, verduras y granos o cereales integrales; controla tus problemas crónicos de salud como presión arterial alta, diabetes, depresión, pérdida auditiva y obesidad.

La interacción social ayuda a prevenir la depresión y el estrés, factores que pueden contribuir a la pérdida de memoria. (Foto: Comeback Images / iStock)

Cómo pedir ayudar para la pérdida de memoria

Es especialmente importante buscar ayuda si la pérdida de memoria afecta tu capacidad para hacer las actividades diarias, si notas que tu memoria empeora, o si un familiar o amigo está preocupado por ti. Si vives en Estados Unidos puedes visitar a tu proveedor de salud o médico de confianza y si necesitas atención más especializada, visitar la Alzheimer’s Association o usar su línea de ayuda gratuita (800.272.3900) y la Fundación de Alzheimer de América, así como centros de investigación y clínicas especializadas.

