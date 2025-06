Hay quienes no soportan el dolor y les cuesta pararse de la cama, mientras que otras no presentan mayor molestia y su día a día no se ve afectado. La menstruación es una experiencia única en cada mujer que suele presentarse cada 21 a 38 días y durante ese tiempo es importante prestar atención al flujo menstrual para conocer mejor tu cuerpo y lo que está pasando. Hoy te explico, de la mano de los expertos, qué es normal y qué no durante el ciclo menstrual y las señales que te ayudarán a detectar posibles irregularidades.

“Hacer un seguimiento de tus ciclos menstruales puede ayudarte a comprender qué es normal para ti. También puedes registrar tu ovulación y encontrar cambios importantes, como una ausencia del período menstrual o un sangrado menstrual que no es normal. Si bien las irregularidades en el período menstrual no suelen ser graves, a veces las causan otros problemas de salud”, explican desde Mayo Clinic.

Para averiguar lo que es normal para ti, comienza a llevar un registro de tu ciclo menstrual en un calendario teniendo en cuenta que el sangrado puede presentarse cada 21 a 38 días y durar de dos a siete días. Comienza por hacer un seguimiento de la fecha de inicio de tu ciclo cada mes durante varios meses seguidos para identificar cuán regulares son tus períodos.

Tu ciclo menstrual puede ser regular, es decir tener la misma duración cada mes, o algo irregular. Tu período puede ser ligero o intenso, doloroso o indoloro, largo o corto, y aún así se considera normal. (Foto. Jacob Wackerhausen / iStock)

Ciclo menstrual: qué es normal y qué no

El flujo menstrual actúa como un termómetro de la salud íntima, ya que refleja el funcionamiento hormonal, el estado del útero e incluso puede alertar sobre condiciones como endometriosis, adenomiosis, miomas, pólipos o síndrome de ovario poliquístico (SOP). Según la ginecóloga Diana Álvarez, “observar las características del flujo (color, consistencia, duración y cantidad) es clave para detectar irregularidades a tiempo. Por ejemplo, un sangrado excesivo —que empapa una toalla en menos de 2 horas— podría indicar miomas, mientras que la presencia de coágulos más grandes que una moneda o un dolor incapacitante requieren evaluación médica inmediata”.

Cómo reconocer los distintos tipos de flujo durante el ciclo menstrual

Prestar atención a la cantidad de sangrado, la frecuencia con la que debes cambiarte el tampón o la toalla sanitaria o si has expulsado algún coágulo de sangre es importante para tu salud. La experta, de la mano de Ladysoft, marca de cuidado femenino, detalla cómo reconocer los distintos tipos de flujo:

Flujo Ligero (Hipomenorrea): Suele presentar un color rosa claro al inicio del ciclo o marrón hacia el final (por oxidación de la sangre), con una consistencia acuosa que puede incluir pequeños hilos de moco cervical. Dura entre 1 y 2 días como sangrado activo o aparece como manchado intermitente. Es frecuente en mujeres que usan anticonceptivos hormonales o se acercan a la menopausia. Para este flujo, los protectores diarios o toallas ultradelgadas son ideales, ya que ofrecen protección sin incomodidad. Flujo Moderado: Se caracteriza por un color rojo brillante o vino tinto, indicativo de sangre fresca y flujo saludable. Su consistencia muestra una densidad ligera, con posibles coágulos menores a 1 cm. Este tipo de flujo suele distribuirse de manera equilibrada durante 3 a 5 días de sangrado activo. Las toallas regulares con absorción rápida son ideales para esta situación. Flujo Abundante (Hipermenorrea): Presenta un color rojo oscuro y puede incluir coágulos grandes (mayores a una moneda), con una consistencia espesa que a veces muestra tejido endometrial visible. Este flujo suele concentrarse en los primeros 3 días del ciclo, con una duración total de 5 a 8 días. Para manejar este flujo, se recomiendan toallas nocturnas con mayor cobertura o productos de absorción máxima.

Sangrar más de lo habitual o mojar más de una toalla higiénica o tampón cada una o dos horas es señal de irregularidades en la menstruación. (Foto: Liudmila Chernetska / iStock)

Si bien factores como el estrés, la alimentación o cambios de peso pueden alterar el ciclo, lo importante es conocer tu patrón habitual y siempre buscar una opinión especializada con tu médico de confianza, especialmente ante cambios bruscos, como sangrados fuera del período o flujo con mal olor.

