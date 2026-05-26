Hay frases que, aunque fueron escritas hace más de un siglo, siguen teniendo sentido en la vida cotidiana. Una de ellas pertenece a León Tolstói, reconocido por reflexionar sobre la felicidad, el trabajo, la vida y las emociones humanas. Su pensamiento continúa siendo citado en libros, conferencias y redes sociales porque conecta con algo que muchas personas buscan hoy: sentirse satisfechas con lo que hacen diariamente. La frase “El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace” es una de ellas e invita a cambiar la manera en que se observa la rutina, las obligaciones y hasta los pequeños momentos del día.

¿Qué significa la frase de León Tolstói sobre la felicidad?

La reflexión de León Tolstói es particular ya que sugiere que la felicidad no depende únicamente de conseguir todos los deseos o vivir sin responsabilidades. Más bien, propone aprender a encontrar valor y satisfacción en aquello que ya forma parte de la vida.

Muchas veces las personas creen que serán felices solo cuando tengan el trabajo ideal, más dinero o más tiempo libre. Sin embargo, la frase plantea otra idea: desarrollar una actitud más consciente y positiva hacia lo que se hace cada día.

Eso no significa conformarse con todo, sino aprender a comprometerse con las decisiones tomadas, disfrutar los procesos y encontrar propósito incluso en las tareas más simples, algo que parece obvio, pero que muchas personas olvidan en medio de la rutina y las preocupaciones diarias.

León Tolstói en Yasnaya Polyana, 1908: considerada la primera fotografía de retrato en color tomada en Rusia, realizada por Serguéi Prokudin-Gorski. | Crédito: Leo Tolstoy State Museum

¿Por qué esta frase sigue siendo tan popular?

La frase continúa vigente porque refleja una realidad moderna: muchas personas viven pensando únicamente en el futuro y olvidan disfrutar el presente. En tiempos donde la presión por “tener éxito” es constante, las palabras de Tolstói recuerdan que la satisfacción también puede construirse desde la manera en que se enfrenta la vida diaria.

Además, el mensaje conecta con temas actuales como:

La salud emocional.

El equilibrio personal.

La importancia de valorar el presente.

La búsqueda de propósito en el trabajo y la vida.

Por eso, esta reflexión suele compartirse como una invitación a cambiar la perspectiva y encontrar bienestar en lo cotidiano.

Retrato de León Tolstói. 1873. | Crédito: I. Kramskói

¿Quién fue León Tolstói?

León Tolstói fue uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Nació en Rusia en 1828 y destacó por sus novelas, ensayos y reflexiones filosóficas sobre la sociedad, la moral y la condición humana.

Entre sus obras más famosas están Guerra y paz y Ana Karenina, consideradas clásicos de la literatura mundial. A través de sus escritos, Tolstói exploró temas como el amor, la guerra, la familia, la fe y la felicidad, convirtiéndose en una figura influyente hasta la actualidad.

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