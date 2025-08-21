A la hora de elegir una pasta dental en el supermercado o market, muchos se dejan llevar por la marca conocida, la de oferta o la que están acostumbrados a usar desde pequeños, pero no todos toman en cuenta la recomendación de su especialista. Y es que en muchos casos se considera que ese producto especializado es más costoso y no habrá problemas si se sigue usando aquella que tiene flúor o está más económica. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en los riesgos para tu salud de usar cualquier pasta dentrífica sin tomar en cuenta tus verdaderas necesidades? Aquí te lo explico de la mano de la odontóloga Leyla Bamonde.

El cuidado de los dientes suele ser lo que más preocupa a algunas personas quienes no olvidan cepillarse religiosamente después de cada comida o luego de consumir algún dulce, haciendo que la rutina de higiene oral sea lo más minuciosa posible; sin embargo, también hay un grupo que no se hace mayor problema a la hora de elegir la pasta de dientes y no se preocupa del todo en el cuidado de sus encías.

Es aquí donde resulta importante tomar en cuenta que esta elección debería de ser en función del estado de nuestra boca y no tanto por recomendaciones comerciales o de familiares.

Aunque todas las pastas dentífricas sirven para cepillarse los dientes, algunas están más indicadas que otras dependiendo de las circunstancias. (Foto: Ridofranz / iStock) / Ridofranz

¿Cuáles son los riesgos de elegir mal una pasta dental?

La pasta dental es un producto de uso diario, pero pocas personas saben realmente qué debe contener para ser efectiva y saludable para su boca. Y es que elegir mal o por costumbre puede no solo restar beneficios, sino también provocar sensibilidad, lesiones en las encías o desgaste prematuro de los dientes.

“El flúor es el ingrediente base para prevenir la caries y remineralizar el esmalte. Sin embargo, la pasta ideal varía según la edad, la presencia de sensibilidad, gingivitis, caries o sequedad bucal. Por eso, la recomendación es que la elección sea personalizada y guiada por un odontólogo”, explica Bamonde.

Además, hay errores comunes que afectan tu salud: dejarte llevar por la publicidad o la marca; usar solo pastas blanqueadoras; ignorar la fecha de vencimiento o cambiar de pasta sin indicación profesional. Este último punto es importante porque solo un odontólogo puede recomendarlo si aparecen señales de alarma como ardor, sensibilidad repentina, lesiones o incomodidad al cepillarse.

Lo mejor es consultar siempre con tu dentista de confianza ante cualquier duda sobre qué pasta dental usar. (Foto: zoranm / iStock) / zoranm

¿Cómo elegir la pasta dental correcta?

Ingredientes beneficiosos: flúor como base y otros componentes según la necesidad, como nitrato de potasio para aliviar la sensibilidad dental o agentes antibacterianos suaves para tratar encías inflamadas. Prestar atención a necesidades específicas: una pasta para adultos no debe usarse en niños por la concentración de flúor; quienes usan ortodoncia, suelen sufrir tienen encías inflamadas o sensibilidad, por lo que requieren fórmulas especiales. Evitar componentes riesgosos: leer las etiquetas para detectar elementos como el triclosán, relacionado con la resistencia bacteriana; lauril sulfato de sodio SLS, que puede irritar la mucosa oral o peróxidos blanqueadores en exceso, que provocan sensibilidad; entre otros.

“Cuidar la salud bucal no significa elegir la pasta más costosa, sino la más adecuada para cada persona. Un producto bien elegido, junto con buenos hábitos, puede marcar la diferencia entre prevenir problemas o tratarlos cuando ya es tarde”, remarca la docente de Odontopediatría de la Universidad Norbert Wiener que también aconseja un cepillado con técnica adecuada, uso de hilo dental a diario, cambio del cepillo cada tres meses, reducción del consumo de azúcares, una adecuada hidratación y visitas al dentista cada seis meses.

