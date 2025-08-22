Muchos consideran que solo sirve para guardar medicina para el resfrío, banditas y el termómetro, mientras que otros son conscientes de su importancia para atender cualquier emergencia doméstica como una cortadura mientras se cocina, un cuadro de fiebre infantil en la madrugada o un golpe durante el juego y así brindar primeros auxilios. ¿Eres de los que revisa constantemente su botiquín familiar y lo tiene guardado en un lugar especial dentro de casa? Hoy te explico las principales consideraciones que debes tomar en cuenta para estar listo ante cualquier caída, corte o lesión, así como los medicamentos y artículos que no te pueden faltar para cumplir bien tu labor.

Un botiquín de primeros auxilios bien provisto puede ayudarte a responder eficazmente ante lesiones y emergencias comunes y es importante que este responda a tus actividades y necesidades para así tener todo siempre a la mano.

Desde MedlinePlus detallan que es importante “mantener todos los suministros en un lugar, de tal manera que sepa exactamente dónde están cuando los necesite” y destacan la importancia de revisar el botiquín de primeros auxilios con regularidad para así “reponer cualquier elemento que se esté acabando o haya caducado”. Por su parte, desde Mayo Clinic destacan que este debe estar “fuera del alcance de los niños pequeños” y quienes ya estén en edad de entender su importancia y valor, sepan dónde esta guardado ante cualquier emergencia.

Guarda tus botiquines en un lugar fácil de alcanzar y fuera del alcance de los niños pequeños, pero sí de los que ya están en edad de ayudar. (Foto: doble-d / iStock) / doble-d

Lo que sí o sí debe tener un botiquín de primeros auxilios en casa

Si bien se pueden comprar botiquines de primeros auxilios en muchas farmacias, es importante saber armar uno propio en base a las necesidades del hogar. “Tener un botiquín bien equipado en casa puede marcar la diferencia entre una atención rápida y una espera que ponga en riesgo la salud de un miembro de la familia”, destaca el químico farmacéutico, Jorge Lescano, docente del Instituto Carrión.

El especialista brinda algunas recomendaciones para estar listos en casa ante cualquier emergencia:

Incluye solo lo esencial. No es necesario acumular fármacos. El especialista recomienda contar siempre con paracetamol o ibuprofeno en tabletas -ambos de venta libre- para aliviar dolor o fiebre. Eso si, hay que respetar la dosis indicada y, ante dudas, consultar con un profesional. Un termómetro oral es otro básico indispensable. Agrega materiales para curar heridas. Las gasas esterilizadas, vendas de distintos tamaños, esparadrapo y antisépticos son básicos para limpiar y proteger heridas pequeñas. No olvides guantes descartables para una manipulación segura. Mantén higiene a la mano. Incluye alcohol en gel o líquido para desinfectar las manos antes y después de atender cualquier lesión. Esto previene infecciones y protege a quien atiende y a quien recibe la atención. Almacena correctamente tu botiquín. Guárdalo en un lugar fresco, seco y limpio, lejos de la luz solar directa y del alcance de los niños. Evita baños y cocinas, donde la humedad y el calor pueden dañar los productos. Revísalo periódicamente. Haz una revisión cada seis meses o después de cada uso. Verifica las fechas de vencimiento, elimina lo que esté caducado y repón lo que falte. Si en tu familia hay personas con condiciones especiales o enfermedades crónicas, incluye los medicamentos indicados por su médico.

Un botiquín de primeros auxilios bien provisto puede ayudarte a responder eficazmente ante lesiones y emergencias comunes. (Foto: pinstock / iStock)

