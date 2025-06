Brian Johnson, influencer conocido en redes sociales como “Liver King”, fue arrestado en Texas tras publicar una serie de videos en los que, entre otras cosas, desafiaba al presentador Joe Rogan a una pelea mientras viajaba al estado donde vive. Johnson, de 47 años, fue detenido en Austin y enfrenta un cargo menor por realizar una amenaza terrorista, según los registros en línea del condado de Travis.

Johnson se hizo famoso por promover una dieta extrema basada en órganos crudos de animales y un estilo de vida “bárbaro”. De acuerdo con el medio KXAN, el influencer fue arrestado en la ciudad donde vive Joe Rogan, aunque no se dieron a conocer más detalles oficiales sobre su detención.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, se ve al influencer esposado, vestido con sudadera, pantalones deportivos y un chaleco, mientras es llevado por la policía a una patrulla frente a lo que parece ser un hotel. Su esposa, Bozena “Barbara” Johnson, presencia la escena. Minutos antes, Johnson aparece caminando en una sala, con música de meditación de fondo, hablando sobre ir a prisión y pelear con Rogan.

En una serie de videos publicados en sus redes sociales, se le puede ver siendo detenido por la policía. (Foto: @liverking / Instagram)

En las imágenes también se escucha a su camarógrafo, a quien Johnson le pide que no deje de grabar. El camarógrafo le aconseja que no lleve un cuchillo consigo, justo cuando el influencer intenta guardar uno en el bolsillo. Luego, Johnson continúa retando a Rogan. Poco después, dos personas ingresan a la habitación, aparentemente alertadas por el camarógrafo, y le dicen que ya es hora de irse. Johnson se queja diciendo que no le dieron tiempo suficiente para “ir al baño”, y les pide 12 minutos más.

En otro video, Johnson aparece tomando café mientras sigue desafiando a Rogan. Sobre la mesa hay una caja con el logo del podcast The Joe Rogan Experience. El influencer sostiene un contenedor negro de municiones y dice que, “si me arrestan”, ese objeto debe ser entregado al Mothership, el club de comedia que Rogan tiene en Austin.

Luego, le pide a su camarógrafo que se asegure de publicar el video y llama a sus dos hijos para hablar sobre la supuesta clave del Wi-Fi, que, en tono de broma, sería “Al demonio Joe Rogan”.

Solo en Instagram tiene cerca de 2.9 millones y en TikTok supera los 6 millones de seguidores. (Foto: @liverking / Instagram)

Después, reúne a su familia para un abrazo grupal y una oración, justo cuando empiezan a escucharse sirenas de emergencia en el fondo. No está claro si fue su comportamiento hacia Rogan lo que provocó el arresto, aunque Johnson había lanzado amenazas contra él días atrás retándolo a una “pelea honorable”.

“Joe Rogan, te estoy desafiando, me llamo Liver King. De hombre a hombre, estoy provocándote una pelea”, dijo Johnson mientras llevaba puesto un abrigo de piel de lobo. “No tengo entrenamiento en jiu-jitsu, tú eres cinturón negro, deberías destruirme. Pero te estoy retando. Tus reglas, yo voy a ti, cuando estés listo”.

En otro video, grabado un día antes del arresto, insistió en pelear “de hombre a hombre” por su familia, afirmando: “Nunca te cruzas con alguien así, dispuesto a morir, esperando que me hagas rendir, porque ese es un sueño hecho realidad”.

Quién es “Liver King”

Brian Johnson, conocido como Liver King, es un influencer fitness que saltó a la fama promoviendo un “estilo de vida ancestral”. Su personaje en redes sociales se basa en la adopción de “nueve principios ancestrales”, que incluyen comer grandes cantidades de carne y órganos crudos, como hígado y testículos, realizar entrenamientos extremos y rechazar las comodidades de “la vida moderna”.

En redes sociales, Liver King acumuló una gran cantidad de seguidores. Solo en Instagram tiene cerca de 2.9 millones y en TikTok supera los 6 millones de seguidores. Sus videos lo muestran comiendo vísceras crudas y realizando intensas pruebas de fuerza, lo que llamó la atención de las redes sociales.

Gracias a su fama, construyó una marca de suplementos que, según reportes, habría tenido ingresos millonarios.

En sus videos, se le puede ver comiendo vísceras crudas y realizando pruebas de fuerza extremas. (Foto: @liverking / Instagram)

La principal polémica en torno al influencer surgió en diciembre de 2022, cuando se filtraron correos electrónicos que revelaron que estaba gastando alrededor de $11,000 al mes en esteroides anabólicos y otras drogas para mejorar su rendimiento. Esto contradecía sus afirmaciones de haber logrado su físico de forma natural únicamente a través de su dieta y estilo de vida ancestral.

Tras ello, Johnson emitió una disculpa pública admitiendo el uso de esteroides, lo que provocó una gran reacción negativa y una demanda de $25 millones por parte de clientes que lo acusaron de fraude y engaño, aunque posteriormente el caso fue retirado.

La controversia fue tal que Netflix le dedicó un documental, “Untold: The Liver King”, el cual resume su ascenso a la fama y caída.