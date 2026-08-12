Si te emocionó la alineación de seis planetas y el eclipse solar, en las próximas horas vibrarás con un espectáculo digno de una escena cinematográfica. La lluvia de meteoros Perseidas 2026 llegará a su punto máximo en condiciones especialmente favorables para la observación, ya que la Luna estará en fase nueva. Esto permitirá disfrutar del fenómeno con un cielo más oscuro, sin que la luz lunar interfiera con la visibilidad de las estrellas fugaces.

Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO la lluvia de meteoros Perseidas 2026 en España. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Cuándo será la lluvia de meteoros Perseidas 2026?

La lluvia de meteoros Perseidas 2026 alcanzará su máximo entre la noche del miércoles 12 de agosto y la madrugada del jueves 13. Será un espectáculo mágico y el más esperado por los fanáticos de la astronomía.

¿A qué hora ver la lluvia de meteoros Perseidas 2026?

La recomendación general es salir después de la medianoche y permanecer hasta antes del amanecer, cuando la actividad de meteoros suele ser más favorable. En 2026, además, la luna nueva dejará cielos especialmente oscuros, una condición excelente para detectar meteoros débiles.

País Mejor horario para observar España Madrugada del 13 de agosto, especialmente antes del amanecer. Estados Unidos 00:00 – antes del amanecer del 13 de agosto México 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Costa Rica 00:00 – 05:00 del 13 de agosto El Salvador 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Guatemala 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Honduras 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Nicaragua 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Perú 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Ecuador 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Colombia 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Panamá 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Chile 00:00 – 05:00 del 13 de agosto Venezuela 00:00 – 06:00 del 13 de agosto Bolivia 00:00 – 06:00 del 13 de agosto Puerto Rico 00:00 – 06:00 del 13 de agosto República Dominicana 00:00 – 06:00 del 13 de agosto

¿Dónde ver la lluvia de meteoros Perseidas 2026?

La lluvia de meteoros Perseidas 2026 podrá disfrutarse en diferentes partes del planeta, aunque la visibilidad será mucho mejor en zonas alejadas de la contaminación lumínica y con cielos despejados.

El fenómeno alcanzará su mayor actividad durante la noche del 12 al 13 de agosto, cuando la Luna nueva permitirá observar las estrellas fugaces con un cielo más oscuro y condiciones especialmente favorables.

Lugares recomendados para ver Perseidas 2026

Zonas rurales : Cuanto más lejos de las luces urbanas, mejor.

: Cuanto más lejos de las luces urbanas, mejor. Montañas y espacios naturales : Ofrecen cielos más oscuros y amplios horizontes.

: Ofrecen cielos más oscuros y amplios horizontes. Parques y reservas alejados de ciudades : Son buenas alternativas para observar el fenómeno.

: Son buenas alternativas para observar el fenómeno. Desde las ciudades: También pueden verse algunos meteoros, pero la contaminación lumínica reducirá considerablemente la cantidad visible. NASA recomienda buscar el lugar más oscuro posible.

¿Hacia dónde mirar para ver las Perseidas?

Las Perseidas reciben su nombre porque los meteoros parecen proceder de la constelación de Perseo.

La radiante se encuentra en el cielo del norte y alcanza una posición cada vez más favorable conforme avanza la madrugada. La American Meteor Society sitúa la radiante cerca de las coordenadas 03:12 de ascensión recta y +58,1° de declinación.

Pero no es necesario mirar directamente hacia Perseo.

De hecho, conviene observar una zona amplia del cielo. Los meteoros pueden aparecer lejos de la radiante antes de atravesar el firmamento.

¿Necesito telescopio para observar las Perseidas 2026?

No. No necesitas un telescopio ni equipos especiales para disfrutar de la lluvia de meteoros Perseidas 2026. Las estrellas fugaces pueden observarse a simple vista, por lo que lo más importante es encontrar un lugar oscuro, alejado de la contaminación lumínica y con un horizonte amplio.