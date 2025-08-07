Es probable que en casa tengas cosas que no usas hace tiempo y no sabes qué hacer con ellas. Un claro ejemplo es el periódico . Después de que lo leas, piensas en desecharlo, pero no tienes por qué hacerlo. ¿Sabías que este simple objeto puede ser clave en tus tachos de basura? Si quieres descubrirlo, presta atención a lo que te comentaré en esta nota.

Estoy seguro que has tenido complicaciones al momento de retirar la basura de tu tacho. En ocasiones, desechas residuos líquidos o materiales orgánicos que se desintegran rápidamente. Esos líquidos suelen acumularse en el fondo de este recipiente y resultan desagradables.

Además, es probable que experimentes una gran molestia al momento de limpiar este recipiente donde desechas tu basura. Para evitar esto, el papel periódico es una opción ideal porque realiza un excelente trabajo sin que te esfuerces de más.

La mayoría de personas se acostumbra a botar el papel periódico sin saber que puede ser aprovechado. (Crédito: Freepik)

Sucede que este tipo de papel tienen una capacidad considerable para absorber los líquidos residuales de tus desechos. Es casi similar como una gran esponja absorbente. De esa manera, no solo evitarás esos líquidos desagradables, también impedirás la acumulación de bacterias y te olvidarás de los malos olores .

Aunque no lo creas, los olores desagradables pueden tener una repercusión en tu salud. De acuerdo a un estudio publicado en la revista Environmental Health Perspectives, ocasionan que tus niveles de estrés y ansiedad se aumenten considerablemente.

Cuando almacenas mucha basura, suele ser incómodo por su desagradable olor. (Crédito: Freepik)

¿Cómo usar el papel periódico para absorber los residuos líquidos en tu tacho de basura?

Para empezar, necesitas tres o cuatro páginas de papel periódico que ya no estés utilizando. Antes de colocarlas en tu tacho de basura, asegúrate de que este recipiente este completamente limpio y libre de algún residuo.

Una vez hecho esto, cubres completamente el fondo del tacho con los papeles periódicos. Después de este paso, colocas la bolsa de basura como lo realizas habitualmente. Como notarás, no es una tarea complicada, pero te ahorrará mucho trabajo.

Recuerda, antes de colocar la bolsa de basura, debes insertar papel periódico al fondo de tu tacho. (Crédito: IA / Imagen referencial)

