Si decidiste empezar a practicar running por primera vez, no solo debes pensar en la ropa adecuada, zapatillas que no te causen dolor y la ruta ideal, sino también en qué hacer para que ese momento dedicado a tu bienestar no termine en una visita a la clínica por emergencias. Correr es uno de los deportes más practicados en todo el mundo y cada vez son más las personas que vemos en la calle ya sea el iniciar el día o por la noche; sin embargo, no se trata solo de cambiarte el calzado y salir, sino de tomar ciertas medidas si recién te estás iniciando. Aquí te lo explico de la mano de un experto en terapia física.

El running tiene una serie de increíbles beneficios para la salud a nivel físico, fisiológico y mental, tal como lo afirman diversos estudios científicos. Muchos lo practican para tener un mejor aspecto, bajar kilos extras, controlar el estrés o simplemente divertirse, pero lo cierto es que es 100% recomendable para mejorar la condición cardiovascular, fortalecer los músculos, ayudar a mantener un peso saludable y puede contribuir a una mejor calidad del sueño.

Sin embargo, si recién te estás iniciando en este deporte, es recomendable que sigas ciertas pautas para evitar perjudicarte. Aquí destaca la importancia de realizar una evaluación inicial que incluya aspectos como la resistencia aeróbica y la flexibilidad muscular. “Es fundamental comprender la percepción del esfuerzo y realizar un chequeo del tono muscular y del tipo de pisada. Esto ayudará a prevenir lesiones y molestias. Además, contar con un programa de entrenamiento bien estructurado, que incorpore días de descanso y recuperación, es esencial para disfrutar de los beneficios del running de manera segura y sostenible”, afirma Fabio Ciurlizza, coordinador de la Carrera de Terapia Física de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

¿Qué hacer para no lesionarte con el running?

Las lesiones más comunes en corredores incluyen esguinces, tendinitis y problemas en las rodillas o pies, que a menudo resultan de una técnica inadecuada, un aumento brusco en la distancia o la falta de un calentamiento adecuado. Ante esto un calentamiento adecuado, la elección del calzado correcto y un enfriamiento efectivo son aspectos primordiales para disfrutar del running sin contratiempos.

Según el especialista, una técnica inapropiada al correr puede aumentar el riesgo de estas lesiones, por lo que la orientación profesional se vuelve esencial para establecer una práctica segura. Es aquí donde las terapias físicas también ayudan a prevenir lesiones, adaptando los entrenamientos a las características individuales de cada corredor. Entre los factores considerados se encuentran la laxitud ligamentaria, la fuerza funcional, la flexibilidad, la movilidad articular, arco plantar y el tipo de pisada. Abordar estos elementos ayuda a minimizar el impacto negativo en los corredores que presenten alguna de estas condiciones.

Un calentamiento adecuado es vital para evitar lesiones en el running. (Foto: JÉSHOOTS / Pexels)

Además, las actividades preventivas no deben limitarse solo al calentamiento previo, sino que también deben incluir estrategias post-entrenamiento. Se recomienda realizar ejercicios de bajo impacto, como trotar suavemente durante 10 a 15 minutos, así como técnicas de recuperación, como sumergir las piernas en agua fría. “Estas prácticas son esenciales para mantener la flexibilidad y el rango de movimiento, lo cual es crucial para un rendimiento óptimo en la pista. Es importante destacar que la dosificación de estas actividades es responsabilidad del preparador físico. Escuchen a su cuerpo; él sabe lo que necesita. Si al correr experimentan síntomas recurrentes como cansancio excesivo, agitación prolongada, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos, náuseas o dolores no relacionados con la actividad, es crucial que consulten al médico”, agregó.

