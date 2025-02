Llegar a la playa o piscina, extender la toalla y echarte en traje de baño no solo te traerá un momento de relajo, sino también una alta exposición de casi toda la superficie corporal a la radiación solar. Teniendo en cuenta que los niveles de radiación UV son cada vez más extremos, es vital que priorices tu salud y sepas qué daños ocasiona y qué hacer para reducir sus efectos en tu piel. Hoy te lo explico de la mano de los médicos especialistas para que así alejes problemas que van desde quemaduras y manchas hasta envejecimiento prematuro y cáncer de piel.

La radiación ultravioleta puede tener efectos beneficiosos para la salud, como su uso en camas solares interiores para tratar afecciones cutáneas como el acné o favorecer la producción de vitamina; sin embargo, cuando la exposición es excesiva, especialmente a la radiación ultravioleta B (UVB), se desencadenan efectos perjudiciales. La piel y los ojos son los principales órganos afectados tanto en exposiciones agudas como en las prolongadas.

Cuáles son los efectos de exposición a la radiación UV

“La radiación UV, tanto natural como artificial, provoca mutaciones que transforman las células sanas en células cancerosas. Estas mutaciones inactivan la apoptosis, un evento necesario para evitar la transformación maligna de las células sanas”, explica el Dr. Gustavo Gonzales Rengifo, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola.

El especialista detalla que los efectos a corto plazo incluyen dermatitis, quemaduras solares, prurito, eritema, insolación. Por otro lado, la queratosis actínica (mancha áspera y escamosa en la piel), arrugas, menor elasticidad de la piel, cánceres de piel no melanoma y melanoma maligno son los principales efectos adversos a largo plazo en la piel. En los ojos, se observa pterigión ocular, cataratas y degeneración macular.

Las quemaduras solares son una reacción inflamatoria que se produce cuando la piel se expone a los rayos ultravioleta (UV) del sol. (Foto: Elena Nechaeva / iStock)

Cómo prevenir quemaduras solares o qué hacer frente a una lesión en la piel

Para proteger la piel de los rayos solares no hay nada mejor que usar protectores solares que deben ser elegidos según el tipo de piel y actividad que se desarrolle durante la exposición. Además, subraya que “los bloqueadores solares poseen un porcentaje denominado factor de protección solar (FPS). Este debe ser mayor al 30 % y debe aplicarse con frecuencia. En verano, las personas suelen acudir a playas o piscinas; por lo tanto, debe usarse un protector solar resistente al agua”.

Ahora, si no tomaste precauciones y tu piel presenta quemaduras por el sol, realiza las siguientes acciones: se recomienda aplicar frío local mediante cremas o paños frescos. No aplicar hielo directamente a la piel; beber mucho líquido; de manera casera se utiliza aloe vera; sin embargo, algunos no lo aconsejan, ya que puede deshidratar la piel; es necesario buscar atención médica cuando hay insolación, formación de ampollas en la piel o si el dolor es insoportable.

Hay que priorizar la exposición gradual al sol por cortos periodos de tiempo y en la playa es recomendable ubicarse en zonas con sombrilla para evitar quemaduras en la piel. (Foto: Pattarisara Suvichanarakul / iStock)

Cómo cuidar tu rostro de la radiación UV

En la época de más calor es fundamental adaptar nuestra rutina de cuidado de la piel o skincare a las necesidades de estos meses para mantenerla protegida, radiante y saludable. “En verano, la piel se enfrenta a múltiples retos que pueden derivar en manchas, deshidratación, acné o envejecimiento prematuro. Su cuidado no es solo una cuestión de estética, sino de salud y bienestar integral. Cada paso que damos, desde la protección solar hasta la elección de antioxidantes nos ayudarán a mantenerla saludable, luminosa y fuerte”, afirma la Mag. Raquel Quincho, dermatocosmiatra y docente de cosmiatría del Instituto Carrión.

Ella recomienda realizar una rutina básica con tres pasos esenciales para que sea simple pero efectiva:

Limpia tu rostro suavemente dos veces al día (mañana y noche) con un dermolimpiador para eliminar el exceso de sudor y residuos de protector solar sin agredir la piel. Hidrata tu piel ligeramente, de preferencia con productos en gel o emulgel que contengan ácido hialurónico, proteoglicanos o aloe vera. Usa siempre protector solar de amplio espectro con SPF 50 o superior, reaplicando cada 2-3 horas si hay exposición al aire libre.

Adicional a esto también se puede recurrir al ácido hialurónico para mantener la hidratación sin aportar pesadez; niacinamida para regular la producción de sebo y antioxidantes -como el glutatión- para prevenir manchas y daño solar. Además, limita el uso de retinol y ácidos exfoliantes (AHA o BHA), debido a que pueden sensibilizar tu piel. Si los usas, hazlo solo de noche y no olvides la protección solar al día siguiente. Evita usar cremas demasiado pesadas, exfoliar la piel en exceso y descuidar la hidratación interna.

En verano es un gran error no protegerse con sombreros o gafas de sol y dejar de reaplicar el protector solar. (Foto: Mikhail Nilov / Pexels)

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.