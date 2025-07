Cobrarle dinero a un amigo puede ser incómodo, pero según la experta en etiqueta Laura Windsor, la honestidad es clave para evitar malentendidos.

En una entrevista con Daily Mail, la conocida como “la reina de la etiqueta” en Reino Unido explicó que es importante hablar claro cuando se trata de temas financieros, incluso con personas cercanas.

Si notas que siempre estás pagando tú por el café o las salidas, lo mejor es hacer un comentario amable. “Si están tomando café seguido, claramente son amigos. Podrías decirle: ‘¡Creo que ahora te toca a ti!’, pero de forma amable”, aconseja.

Laura también sugiere que, si pagaste la cuenta pero te gustaría que tu amigo devuelva lo suyo, simplemente le digas cuánto fue el total. Aunque, aclara, no siempre es necesario devolver el dinero si fue solo por una bebida caliente y barata. “Puedes decir ‘la próxima invito yo’, pero asegúrate de cumplir tu palabra”, añadió.

La experta recomienda hablar con claridad sobre los gastos antes de salir y no prestar dinero si eso puede generar tensiones. (Foto referencial: Freepik)

Cuando se trata de sumas más grandes o de prestar dinero, la experta recomienda evitarlo por completo. Según Laura, “nunca le des dinero a tus amigos” porque eso puede causar muchos problemas.

Si ya prestaste y ahora necesitas recuperarlo, lo ideal es hablar con franqueza. “Puedes decir: ‘Estoy un poco justo de dinero y necesito esto’, o ‘¿podrías decirme cuándo crees que podrás devolverlo?’”, explicó.

También es válido recordar que el dinero se prestó con ciertas condiciones, como por ejemplo, que debía devolverse en un plazo acordado. “Fue entregado de buena fe”, recalcó.

En cuanto a qué monto mínimo debería dividirse entre amigos, Laura sugiere que £10 ($13) puede ser una buena referencia, pero insiste en que lo importante no es la cifra, sino hablarlo antes: “Es importante acordar cómo se va a pagar antes de salir, ya que dependerá de la situación financiera de cada uno”.

La experta también señala que, si se prestó dinero, es válido recordarlo con tacto y pedir una fecha para su devolución. (Foto: Freepik)

Eso ayuda a evitar que alguien se sienta incómodo. Si alguien prefiere dividir la cuenta sin importar el monto, lo correcto es aceptarlo sin juzgar. “No es el monto lo que importa. Tres libras aquí, dos allá… al final se acumula, y puede ser estresante si la persona no está cómoda financieramente”, dijo.

Lo más importante es hablarlo antes, para que todos pasen un buen rato sin tensiones. Y si un amigo disfruta de pagar la cuenta, lo mejor es devolverle el gesto en otra ocasión: “No insistas en pagar la mitad si tu amigo se ofrece. Acéptalo con gratitud, porque también se siente bien ser generoso.”

Laura también recomienda avisar con anticipación si estás ajustado económicamente y te gustaría dividir la cuenta. Si estás en una cena en grupo, donde algunos no toman alcohol y otros sí, lo justo es que quienes no bebieron no paguen esas botellas. “Es lo correcto”, afirma.

Finalmente, advierte que la tacañería en un amigo o pareja puede reflejar una actitud más profunda. (Foto referencial: Freepik)

Finalmente, Laura dice que todo se reduce a la honestidad. Si no te sientes cómodo con cómo se están manejando los gastos, habla con tu amigo y cuéntale tu situación financiera, pero también advierte que si alguien tiene una buena posición económica y aún así es tacaño, podrías estar ante una señal de alerta.

“Un amigo, pareja o compañero tacaño suele ser tacaño de espíritu también. ¡Y eso no es una buena cualidad!”, concluyó.

Qué decirle a una persona que te debe dinero

Si alguien te debe dinero, lo mejor es hablar con honestidad pero con tacto. Puedes decir algo como: “Hola, solo quería recordarte el dinero que te presté. ¿Sabes más o menos cuándo podrías devolvérmelo?” Eso abre la conversación sin generar tensión.

También puedes mencionar tu situación si estás pasando por un momento difícil: “Estoy un poco justo de dinero y me ayudaría mucho si pudieras devolverme lo que hablamos.” Lo importante es mantener un tono respetuoso y claro para evitar malentendidos.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí