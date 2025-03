Planear unas vacaciones en grupo suena increíble en teoría: risas compartidas, recuerdos inolvidables y la emoción de explorar juntos. Pero, seamos honestos, la realidad puede ser un caos absoluto. Desde desacuerdos sobre el destino hasta discusiones interminables sobre dónde comer, lo que prometía ser un viaje soñado puede convertirse en una pesadilla logística.

Como escritora de viajes, Victoria M. Walker sabe que incluso organizar unas vacaciones para uno mismo requiere planificación y estrategia, tanto mental como financiera. Y cuando se suman más personas a la ecuación, la logística se vuelve otro nivel de complejidad.

“No me gustan los viajes en grupo”, admite Walker sin rodeos. “Nunca me gustarán. Cuanto mayor me hago, más me afianzo en mis creencias”, cuenta a CNBC Make It. Sin embargo, a pesar de su aversión, reconoce que ha tenido experiencias positivas en viajes grupales más largos.

Para que esas vacaciones en grupo no se conviertan en una pesadilla, Walker comparte algunos consejos clave sobre lo que debes y no debes hacer al organizarlas.

Hazlo: Hablen sobre el presupuesto

“Como escritora de viajes, sé que viajar conlleva muchos sobreprecios, y lo acepto sin problema”, comenta Victoria M. Walker.

Pero no todos piensan igual. Por eso, es clave discutir con anticipación cuánto estás dispuesto a gastar, tanto en aspectos importantes como el alojamiento, como en detalles más pequeños, como las comidas diarias.

Ser flexible con el dinero ayuda a encontrar un equilibrio y hacer que todos disfruten el viaje. | Freepik

“La gente rara vez considera el costo de la comida”, señala Walker. “Llegas a una cena y alguien dice: ‘¡Ay, esto es carísimo!‘”.

Para evitar sorpresas desagradables, hablen de antemano sobre cuántas comidas en restaurantes elegantes están dispuestos a hacer, cuánto costarán y cuál es el presupuesto ideal para desayunos y almuerzos.

No lo hagas: Ser inflexible

Si alguien del grupo tiene un presupuesto más bajo que el tuyo, lo mejor es buscar un punto medio en lugar de imponer tus preferencias.

“No te hagas expectativas descabelladas”, advierte Walker. “Si sabes que alguien tiene un presupuesto limitado, no puedes decirle: ‘Queremos alojarnos en un hotel de 3000 dólares la noche’. Si se hablan las limitaciones de dinero con anticipación, siempre hay margen para un acuerdo”.

No imponer tus preferencias garantiza una mejor experiencia para todo el grupo. | Freepik

Si deseas disfrutar de ciertos lujos, como un hotel exclusivo o una cena costosa, hazlo, pero sin esperar que todos te acompañen.

Según Walker, la falta de una conversación sincera sobre el presupuesto es una de las principales razones por las que los viajes en grupo pueden salir mal.