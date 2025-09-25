El día a día ajetreado lleno de responsabilidades y trabajo en exceso hace que para muchos, el dormir bien por la noche de forma regular ‘parezca un sueño’. Quién no ha esperado con ansias la hora de salida o el fin de las clases para ir lo más rápido posible a casa, darse un baño, ponerse la pijama y entrar directo a la cama; sin embargo, ciertos factores hacen que nuestra calidad de sueño se vea afectada. Hoy te traigo los mejores consejos de los expertos para lograr que esas horas de descanso en realidad sean reparadoras y mejoren tu calidad de vida. Anímate a aplicar estos 5 cambios en tu rutina y notar la diferencia.

Si eres de los que da vuelta en la cama cada noche, no deja de pensar en lo que le toca hacer a la mañana siguiente en el trabajo o no puede desligarse del todo de las responsabilidades familiares, no es un secreto que estos factores interfieran en tu sueño y que hacen que cada vez sea más complicado cerrar los ojos y caer en los brazos de Morfeo sin que pasen largas horas para lograrlo.

Es aquí donde resulta vital aprender a controlar lo que nos sucede y encontrar las mejores herramientas para tener un mejor sueño ya que cumple un papel vital en la salud física, mental y emocional. Es por esto que la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) lo incluyó dentro de los ocho pilares de la salud cardiovascular, al mismo nivel que la alimentación, la actividad física, el control del peso, la no exposición a la nicotina y el manejo adecuado de la presión arterial, el colesterol y la glucosa. En otras palabras, descansar lo suficiente es tan importante como comer bien o ejercitarse para prevenir enfermedades cardíacas.

¿Por qué necesitamos dormir bien?

La Dra. Maiken Nedergaard, que estudia el sueño en la Universidad de Rochester, explicó en un artículo publicado en el National Institutes of Health de Estados Unidos que la gente suele pensar que dormir es solo un “tiempo de inactividad” donde un cerebro cansado descansa, pero “eso no es así” ya que mientras se duerme, el cerebro trabaja.

“Cuando dormimos, el cerebro cambia de función por completo. Se vuelve casi como un riñón ya que elimina los desechos del sistema”, es decir, elimina las toxinas durante el sueño.

Por su parte, el Dr. Kenneth Wright, Jr., investigador del sueño en la Universidad de Colorado, agrega que “hay ciertos procesos de reparación que ocurren en el cuerpo principalmente, o de manera más efectiva, durante el sueño. Si no duerme lo suficiente, se alterarán esos procesos”.

Existen pequeños cambios en tu rutina que pueden mejorar tus probabilidades de dormir bien por la noche. (Foto: DeanDrobot / iStock) / DeanDrobot

Qué hábitos implementar para un buen sueño y salud

Entonces, no solo importa la cantidad de horas dormidas, sino también las condiciones del entorno: un colchón adecuado, una habitación fresca y silenciosa y un ambiente propicio son claves para alcanzar un sueño profundo y, con ello, una verdadera recuperación del cuerpo y la mente, tal como destacan desde Mayo Clinic.

Estos consejos simples te ayudarán a adoptar hábitos que fomenten un mejor sueño:

Sigue un horario de sueño: mantener una hora fija para dormir y despertar ayuda a regular el ritmo biológico, favorece la concentración y el buen ánimo. Los expertos recomiendan no dormir más de 8 horas; acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso en fin de semana; en caso no puedas dormir en los 20 minutos posteriores a acostarte, sal de la habitación y haz algo relajante como leer, escuchar música y vuelve cuando te sientas cansado. Cuida tu alimentación nocturna: evitar comidas copiosas y alcohol previene interrupciones en el descanso. Además, no te vayas a dormir con hambre ni demasiado lleno y lo mejor es comer un par de horas antes de acostarte. Crea un ambiente de descanso: lo mejor es que tu habitación oscura y silenciosa para dormir bien. Evita exponerte a la luz azul de pantallas, prueba con cortinas oscuras y haz actividades relajantes como darte un baño o usar técnicas de relajación para promover un mejor sueño. No tomes siestas durante el día: estas pueden interferir con el sueño nocturno. Limita las siestas a no más de una hora y evita dormir la siesta muy tarde. Elige un colchón y almohada adecuados: un buen soporte ayuda a prevenir dolores de espalda y cuello, además de favorecer la recuperación muscular. Un estudio en el Journal of Chiropractic Medicine (EE.UU) demostró que un colchón correcto reduce significativamente el dolor lumbar crónico. “La elección del colchón va a depender mucho de la fisionomía de la persona porque alguien con 60 kilos no necesita el mismo soporte que alguien que pesa 100. Es muy importante que se pruebe el colchón y se elija el nivel de firmeza según la ergonomía, es decir, cómo se acomoda mejor la cama a tu cuerpo. Estamos más del 30% del día acostados y es muy importante elegir una buena cama. La almohada es igual de importante que el colchón porque sino vas a dormir pésimo porque la columna no va a tener el soporte que necesita. Hay que elegirlas dependiendo de cómo se duerme y las alturas según cómo es tu posición al dormir. Al final se trata de una inversión porque dormir bien es importante para nuestra salud en el día a día y a largo plazo para el tema cardiovascular”, explicó Matías Fredes, Gerente Comercial de Rosen a Mag, en el marco de la presentación de la línea Premium Dreams, enfocada en entregar soluciones concretas como aliviar tensiones, mejorar la postura, favorecer la movilidad y permitir un sueño reparador. Controla el ambiente de la habitación: dormir en un espacio fresco (entre 18 °C y 22 °C), silencioso y oscuro favorece fases profundas como el sueño REM (movimientos oculares rápidos). Según Mayo Clinic, esta etapa es clave para procesar recuerdos, manejar emociones y mantener el equilibrio del ánimo.

Para dormir bien también puedes monitorear y optimizar el sueño con la tecnología de colchones inteligentes que registran ciclos de sueño, detectan ronquidos y ajustan temperatura y posición para un descanso personalizado. (Foto: Rosen)

