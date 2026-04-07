Viajar en crucero se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan combinar descanso y entretenimiento en un solo viaje; sin embargo, no todas las compañías ofrecen el mismo nivel de limpieza, un factor clave para muchos. Un análisis basado en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identificó cuáles son las líneas de cruceros más limpias del mundo. Al mismo tiempo, también se detectó qué compañías registraron más brotes de enfermedades a bordo, especialmente de norovirus.

El CDC realiza inspecciones anuales de salud e higiene en los barcos, otorgando una calificación sobre 100 puntos, señaló el portal Travel + Leisure. Según estos estándares, cualquier puntaje de 85 o menos se considera reprobado.

Para elaborar el ranking, se revisaron informes recopilados entre 2014 y 2025, evaluando áreas como cocinas, comedores, centros médicos, zonas recreativas y piscinas.

La aseguradora de viajes Squaremouth analizó estos datos para ofrecer una guía más clara a los viajeros sobre qué cruceros destacan por su limpieza y cuáles podrían representar más riesgos.

Las evaluaciones consideran estándares de higiene en distintas áreas de los barcos. (Foto referencial: Freepik)

En la cima del ranking aparecen Viking Ocean, Viking Expedition y Crystal Cruises, que lograron un promedio de 99 sobre 100 en limpieza en todas sus flotas. A pesar de que las compañías con más barcos suelen obtener peores resultados, Viking fue la excepción, manteniéndose entre las mejores.

En segundo lugar se ubicó Oceania Cruises, seguida por un empate en el tercer puesto entre P&O Cruises y Japan Grace. Virgin Voyages quedó en cuarto lugar, mientras que Norwegian Cruise Line y Celebrity Cruises compartieron la quinta posición.

En el extremo opuesto, Rederij Clipper Stad Amsterdam y Victory Cruise Lines obtuvieron los puntajes más bajos, con 86 puntos, apenas por encima del nivel de reprobación. Solo un barco no logró aprobar en 2025: el Villa Vie Odyssey, que obtuvo 81 puntos.

A pesar de estos casos, los datos muestran una mejora general en la industria. Hace menos de una década, en 2017, hasta 14 barcos no superaban las inspecciones, una cifra mucho mayor que la actual.

Los brotes de norovirus siguen siendo un riesgo, incluso en compañías con altas calificaciones. (Foto referencial: Pixabay)

No obstante, los pasajeros deben tener en cuenta que los cruceros, por sus espacios cerrados y la cercanía entre personas, facilitan la propagación de enfermedades. En 2025, el CDC registró 23 brotes a bordo, un aumento significativo respecto al año anterior.

El norovirus, conocido por causar vómitos y diarrea, fue responsable del 74% de estos casos. Este virus se transmite fácilmente por contacto con superficies contaminadas o personas infectadas, lo que explica su rápida propagación en los barcos.

Curiosamente, la presencia de brotes no siempre indica falta de limpieza. Algunas de las compañías mejor calificadas también registraron casos de enfermedades. Por ejemplo, Holland America obtuvo un promedio de 95.44 en limpieza, pero fue la línea con más brotes de norovirus en 2025.

La industria ha mejorado significativamente sus protocolos de salud en los últimos años. (Foto referencial: Pixabay)

Incluso uno de sus barcos más populares, el Rotterdam, alcanzó la puntuación perfecta en higiene, aunque reportó tres brotes durante el año. Esto demuestra que, aunque la limpieza es alta, el riesgo de contagio nunca desaparece por completo.

Aun así, los expertos destacan que los estándares sanitarios mejoraron notablemente en toda la industria, por lo que los viajeros pueden sentirse más seguros al planificar su próximo crucero.

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