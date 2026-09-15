¿Acostumbras a pedir consejos antes de tomar cualquier decisión, por más pequeña que sea? Esta acción tiene un significado profundo que necesitas prestar atención. Los especialistas en psicología destacan que este hábito suele revelar distintas respuestas que no necesariamente suelen ser positivas. Para tener más detalles al respecto, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: quienes intentan resolver los problemas de los demás no son solo solidarios, sino que buscan el control y tienen miedo al rechazo

De vez en cuando es ideal consultar al entorno cercano sobre una situación que nos genera duda con la finalidad de tener distintas perspectivas; sin embargo, lo preocupante surge cuando esas opiniones la aplicamos al decidir, como si estuviéramos complaciendo a estas personas.

En ese sentido, se han realizado estudios para comprender qué incentiva a un hombre o una mujer a mantener dicha costumbre. Las conclusiones han sido más que interesantes.

Solicitar puntos de vista no tiene por qué verse como negativo. Lo preocupante surge tomar esas opiniones para tomar una decisión. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre buscar opinión de los demás antes de decidir

En una conversación con el diario Hola.com , la psicóloga Ana Galán brindó distintos puntos respecto a este comportamiento. Para comenzar, la profesional señala que este hábito surge desde la infancia, donde la persona tenía muchas dificultades para tomar decisiones.

Para una mejor comprensión, aquel que suele buscar opiniones de otros para tomar una decisión demuestra que ha recibido críticas cada vez que intentó hacer algo por su propia cuenta o no sentía validación por parte de su vínculo más íntimo, tales como familiares o amigos cercanos.

“Muchas personas aprendieron desde muy pequeñas que equivocarse no era seguro, que sus decisiones eran cuestionadas, corregidas o invalidadas”, señala Galán al medio citado.

Entonces, cuando la persona recurre a los puntos de vista de los demás se trataría de una estrategia de protección emocional. Es decir, si gran parte apoya la decisión planteada o coinciden en una opinión diferente, la persona considerará que será aceptado o estará a salvo de las críticas.

Esto puede interpretarse como una necesidad de validación externa, la cual tiene consecuencias a largo plazo. Ana Galán destaca que la autoestima y la confianza se van deteriorando, pero lo más alarmante es que se genera ansiedad anticipatoria y dependencia relacional.

Los profesionales en salud mental consideran que dicho hábito puede surgir desde la infancia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo tomar mejorar decisiones sin depender de los demás

En ese sentido, los psicólogos recomiendan que es un proceso que se debe cumplir, ya que se pretende reforzar la confianza y la autoestima. En ese caso, aconsejan en que se debe tener en cuenta que la decisión es un hábito normal y conllevará a ciertos errores; también se debe tener en cuenta la parte emocional y conductual.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .