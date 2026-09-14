¿Eres una de esas personas que les cuesta ceder ante una discusión o que necesita imponer su ideal a toda costa? De identificarte con este hábito, es importante que tomes en cuenta la postura de la psicología. Puedes creer que se trata de una forma de proteger tu punto de vista, pero existen más respuestas al respecto. Si te interesa conocer qué dice esta ciencia, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: las personas que prometen de más podrían demostrar una necesidad de sentirse valoradas

La situación suele ocurrir frecuentemente durante un cambio de opiniones o cuando se brinda un feedback. Si bien se debe respetar estos puntos de vista y tomarlas con la finalidad de seguir mejorando, hay personas que no toleran ello y consideran que sus ideales o acciones son correctas.

¿Por qué suele ocurrir ello? Los especialistas en salud mental han realizado estudios para comprender a profundidad este patrón; de esa manera han obtenido conclusiones interesantes.

Estas personas no suelen recibir adecuadamente una opinión distinta a la suya. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de la necesidad de tener siempre la razón

En un artículo para Psicología y Mente , Lucía Gómez, psicóloga general sanitaria con formación en modelos cognitivo-conductual, señala que este comportamiento pone en evidencia rasgos negativos de quien lo pone en práctica.

En un principio, se demuestra que tanto como el hombre o la mujer estaría subestimando los puntos de vista de los demás; en términos simples, no está mostrando empatía en dichas situaciones.

Gómez destaca que estas personas presentan inflexibilidad cognitiva; es decir, han formado esquemas mentales muy establecidas en base a sus experiencias, educación o aprendizajes a lo largo de su vida. Entonces, eso ocasiona que tengan dificultades para aceptar información que las contradiga.

“De esta manera, se prefiere discutir para intentar cambiar la perspectiva del otro y tener nosotros la razón, en vez de intentar integrar lo que está diciendo la otra persona”, se lee.

La psicología indican que estas personas tiene esquemas mentales muy establecidas que les impide recibir opiniones ajenas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Otro rasgo de buscar la necesidad de siempre tener la razón es el temor a equivocarse y, como consecuencia, recibir críticas por parte de los demás. Para la profesional citada, este temor puede venir de experiencias pasadas, tales como haber sido regañado o criticado cuando el individuo se equivocaba.

También se puede añadir que este comportamiento tiene un vínculo estrecho con el intento de tener control sobre la incertidumbre. Esto pasa cuando el ser humano no tiene información clara sobre un hecho y así se está preparando para la posibilidad de que ocurra algo malo.

“Conseguir tener siempre la razón asegura que se haga lo que nosotros decimos y no dependemos de la opinión impredecible de los demás”, explica Lucía Gómez.

Si bien hay rasgos negativos sobre este hábito, es posible mejorarlo con una serie de acciones sencillas. En primer lugar, debes aceptar que nada es perfecto y que también tienes derecho a equivocarte. En caso se te realice complicado, es conveniente acudir a un profesional para llevar una terapia.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .