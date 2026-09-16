¿Eres una de esas personas que les cuesta deshacerse de objetos viejos aunque ya no tengan utilidad? En ese punto, es necesario que tengas en cuenta lo que señalan los especialistas en psicología sobre este patrón, ya que puede revelar muchas respuestas sobre tu personalidad y un posible trastorno. Si te interesa conocer más detalles al respecto, te aconsejo que sigas leyendo este artículo informativo

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Cada objeto o prenda suele tener un tiempo de duración, ya que se puede opacar, romper o pierde su lucidez conforme pasen los años. Lo adecuado sería desecharlo y reemplazarlo por algo nuevo, pero existen personas que les cuesta tomar esa decisión.

Es así que prefieren guardarlos en ciertos espacios del hogar en lugar de tirarlos al tacho. En este punto, los especialistas en salud mental han realizado estudios para tener una mejor noción sobre este hábito. ¿Qué revela exactamente?

Se puede interpretar como una colección, pero los psicólogos tienen una perspectiva diferente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre tener dificultades para desechar cosas viejas

Los profesionales de la psicología afirman que hay personas que les agrada acumular ciertos objetos porque tienen un valor emocional; es decir, representa un grato recuerdo o fue entregado por un ser que consideran especial. Hasta ese punto, no se trata de un aspecto negativo; sin embargo, la situación cambia cuando cuesta desprenderse de varios artículos y se mantienen guardados.

Para Mayo Clinic , este hábito puede estar vinculado al trastorno de acumulación compulsiva, el cual se define como la dificultad para botar, regalar o deshacerse de objetos cuando tienen poco o ningún valor; prefieren guardarlos y sienten angustia al imaginar si en alguna ocasión los pierden.

Según lo planteado por este departamento médico, la persona toma la decisión de acumular dichos objetos al considerar que seguirán siendo útiles en un futuro, pero se trata de una percepción errónea. Existen casos donde la acumulación es exagerada e impide el traslado en cada parte del hogar.

Pese a ello, se necesita un diagnóstico de un profesional de psicología para determinar si la persona que acumula objetos cuenta con este trastorno.

Otros estudios destacan que los individuos con este patrón psicológico pueden caracterizarse por ser perfeccionistas, dudosos al tomar decisiones, tienen dificultades para planificarse y organizar, y, sobre todo, les cuesta formar nuevos vínculos.

Lo último señalado se debe tomar en consideración, ya que quien lo padece siente un apego por los artículos viejos y no siente la necesidad de conocer a nuevas personas. En ese sentido, prefieren aislarse socialmente.

El trastorno de acumulación compulsiva suele estar ligada estrechamente con este hábito. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué otros trastornos de salud mental se vinculan con este hábito

Si acostumbras a acumular cosas de manera compulsiva sabiendo que necesitan ser desechadas, Mayo Clinic afirma que puede revelar otras afecciones de salud mental, tales como depresión, trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

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