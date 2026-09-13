¿Acostumbras a restar importancia a tus éxitos y enfocas tu atención en lo que aún te falta alcanzar? Tienes que prestar atención a lo que señalan los especialistas en psicología. Puedes creer que se trata de una visión ganadora, pero tiene un significado profundo que no suele revelar datos positivos. Si te sientes identificado, te invito a leer este artículo informativo para que sepas más detalles de lo que revela esta ciencia.
Hay personas que tienen la extraña costumbre de festejar momentáneamente de un logro conseguido y, en cuestión de minutos, estar pendientes a los objetivos que se han proyectado. Desafortunadamente, esta vivencia no genera tranquilidad, al contrario, se crean más expectativas.
Qué dice la psicología de enfocarse en lo que falta por cumplir y minimizar los logros
En realidad, no se considera negativo trazarse otras metras tras cumplir objetivos previstos, pues se trataría de una mentalidad no conformista; lo preocupante surge cuando la persona no valora lo que ha conseguido y ya está pendiente a otro propósito.
En ese sentido, Andrés Donoso Muñoz, psicólogo psicoterapeuta y coach estratégico, indica que este patrón se hace denominar “cultura del rendimiento”, el cual consiste en siempre hacer más, esforzarnos más y no sentirnos satisfechos con lo logrado.
Se puede interpretar como una autoexigencia excesiva. Los profesionales señalan que dicho rasgo se define como una tendencia a establecerse metas sumamente complicadas y, al no cumplirlas, realizarse críticas constantes. Dicho comportamiento tiene un impacto negativo en la autoestima y autoconfianza.
Donoso Muñoz añade una perspectiva interesante que posiblemente te identifiques: los hombres o mujeres que se enfocan en lo que falta por cumplir y no valoran sus éxitos pueden presentar una “voz interna” que comienza a expresar que dicho esfuerzo pudo haber sido mejor.
En ese sentido, el profesional también añade que existe una necesidad de validación por aquellos que presentan este comportamiento, ya que les cuesta reconocer sus propios recursos. Es así que esperan el reconocimiento de otras voces.
Cómo comenzar a valorar los propios resultados positivos
Andrés Donoso Muñoz considera que este punto negativo se puede mejorar con constancia y aplicando buenos hábitos. Con lo señalado, te comparto alguna de sus recomendaciones para aplicar cada semana:
- Pregúntate qué te ha permitido llegar hasta acá.
- Recuerda una situación difícil que superaste.
- Anota tres cosas que cumpliste bien esta semana.
- Pregunta a alguien de confianza que valora de ti.
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