Todos en algún momentos hemos llegado tarde hacia un lugar en específico, ya sea por factores externos o por mal manejo del tiempo. Pese a ello, son pocas personas que tienen la valentía suficiente para dar el aviso hacia la otra parte sobre su tardanza. ¿Tú eres una de ellas? Puedes considerar que se trata de un acto de cortesía, pero los expertos en psicología añaden distintas posturas captará totalmente tu atención. Sigue leyendo este artículo informativo.

Los profesionales en salud mental coinciden que dar aviso cuando se llegará tarde suele revelar cosas positivas, ya que la persona está afrontando su responsabilidad, existiendo la posibilidad de que reciba un reclamo de la otra parte.

Toda persona ha llegado tarde en algún momento de su vida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que avisan que llegarán tarde hacia un lugar

En una entrevista otorgada al diario CuerpoMente , la psicóloga Olga Albaladejo consideró que quienes brindan este aviso de tardanza suelen tener en cuenta el sentir de la otra parte. En términos simples, demuestran que tienen empatía en cualquier situación.

Cuando notan que llegarán unos minutos más tarde de lo pactado, imaginan que ocasionarán molestia o incomodidad. Entonces, para reducir ese mal momento, realizan este aviso para demostrar que realmente se pensó en el tiempo invertido por parte de la otra persona.

“Una espera breve puede vivirse con tranquilidad si conocemos el motivo y la duración aproximada. Sin información, en cambio, puede interpretarse como interés, olvido o falta de consideración”, explica la psicóloga citada.

Dar aviso demuestra que la persona muestra empatía por la otra parte. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Albaladejo también añade un punto interesante: comunicarse de esta manera puede deducirse como una forma de cuidar la confianza que existe entre ambas partes. Esto ocurre especialmente cuando existen vínculos muy estrechos.

Pese a ello, los profesionales en salud mental aconsejan cambiar este hábito de llegar tarde, ya que se debe respetar la puntualidad ofrecida por la otra persona. La cuestión es manejar correctamente los tiempos.

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