El cabello liso puede lucir elegante, brillante y fácil de peinar, pero también es especialmente vulnerable a perder movimiento, resecarse y quebrarse cuando se abusa de la plancha, la secadora o las tenazas. Controlar el volumen sin que pierda sus características y aplicar protector térmico antes de usar herramientas de calor son dos pasos clave para conservar una melena suave, con apariencia saludable y menos expuesta al frizz, las puntas abiertas y el daño por altas temperaturas. Los expertos en cuidado capilar coinciden en que hay pasos importantes dentro de la rutina diaria que no puedes obviar, así como cuando estás realizando un peinado para una ocasión especial.

Usa agua tibia o fría y evita el agua muy caliente porque abre la cutícula y genera frizz. (Foto: Hairlust Official / Pexels) / GRIM STUDIE

Los cuidados que ayudan a mantener el cabello liso

Limpieza adecuada: el primer paso de cualquier rutina es la limpieza. Para el cabello liso, elegir un shampoo que ayude a controlar el volumen y mantener las hebras alineadas puede facilitar su manejo. Opta por los que favorecen una acción antiencrespamiento y ayudan a mantener el cabello liso por más tiempo.

Complementa el lavado con acondicionador: después del shampoo, este ayuda a cuidar las hebras, facilitar el desenredado y prolongar el efecto liso.

después del shampoo, este ayuda a cuidar las hebras, facilitar el desenredado y prolongar el efecto liso. Incorpora un producto sin enjuague: un leave-in puede complementar la rutina después del lavado y facilitar el manejo del cabello durante el día y frente a temperaturas de hasta 230 °C.

un leave-in puede complementar la rutina después del lavado y facilitar el manejo del cabello durante el día y frente a temperaturas de hasta 230 °C. Modera el uso de herramientas de calor: si las planchas y secadores forman parte de tu rutina, procura no utilizarlos a temperaturas más altas de las necesarias y evita una exposición excesiva. También es recomendable dar al cabello pausas entre sesiones de estilizado para mantenerlo cuidado.

si las planchas y secadores forman parte de tu rutina, procura no utilizarlos a temperaturas más altas de las necesarias y evita una exposición excesiva. También es recomendable dar al cabello pausas entre sesiones de estilizado para mantenerlo cuidado. Mantén una rutina constante y evita sobrecargar el cabello: más que depender de un único producto, la continuidad de los distintos pasos permite atender las necesidades del cabello de manera sostenida. Una rutina sencilla, que combine limpieza, acondicionamiento y protección, puede ayudar a mantener el cabello cuidado sin añadir pasos innecesarios.

“El cuidado del cabello no tiene que convertirse en una rutina complicada. Lo importante es identificar qué necesita y elegir productos que permitan atender esas necesidades de manera práctica y constante. En el caso del cabello liso, mantener las hebras alineadas, controlar el volumen y protegerlo frente al calor son algunos aspectos que podemos incorporar fácilmente a nuestra rutina”, explica Catalina Pérez, gerente de Marketing de Natura para el Mercado Andino, con el lanzamiento de Tododia Liso+Liso.

Es obligatorio aplicar un spray protector antes de usar la secadora o la plancha para evitar quemar el cabello. (Foto: Hairlust Official / Pexels) / GRIM STUDIE

Cómo transformar la rutina de secado

Es cabellos lisos es clave transformar la rutina de secado y conseguir un acabado pulido, con volumen y sin frizz:

Crear volumen de raíz con el ángulo correcto: para evitar que el cabello quede sin cuerpo, el aire debe dirigirse desde abajo en la coronilla. Las herramientas con diseño curvo ergonómico permiten posicionar la boquilla en el ángulo exacto sin forzar ni cansar los brazos, elevando la raíz con total comodidad.

para evitar que el cabello quede sin cuerpo, el aire debe dirigirse desde abajo en la coronilla. Las herramientas con diseño curvo ergonómico permiten posicionar la boquilla en el ángulo exacto sin forzar ni cansar los brazos, elevando la raíz con total comodidad. Moldear por secciones con aire concentrado: trabajar el cabello en bloque suele desordenar la fibra. Los expertos de Dyson señalan que para un blowout definido, se recomienda dividir el pelo y usar concentradores de aire delgados que sellen la cutícula en cada pasada sin alterar las zonas ya peinadas.

trabajar el cabello en bloque suele desordenar la fibra. Los expertos de Dyson señalan que para un blowout definido, se recomienda dividir el pelo y usar concentradores de aire delgados que sellen la cutícula en cada pasada sin alterar las zonas ya peinadas. Sellar el brillo y eliminar los flyaways: el toque distintivo de una cabellera de pasarela es el pulido final. Aplicar un flujo de aire constante complementado con tecnología de iones negativos al terminar el peinado neutraliza la electricidad estática y esconde los cabellos rebeldes.

el toque distintivo de una cabellera de pasarela es el pulido final. Aplicar un flujo de aire constante complementado con tecnología de iones negativos al terminar el peinado neutraliza la electricidad estática y esconde los cabellos rebeldes. Elegir el accesorio adecuado según la textura: un peinado impecable requiere la herramienta correcta: los difusores definen rizos y ondas sin generar frizz, mientras que los peines de dientes anchos ayudan a alargar la fibra capilar durante el secado. Recomiendan la Dyson Supersonic r.

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