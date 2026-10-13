Un paseo por el vecindario, una visita al parque o una tarde en el patio pueden convertirse en un riesgo para tu mascota cuando suben las temperaturas. Para disfrutar estas actividades con mayor seguridad, la clave es la prevención y no se trata solo de hidratarlo constantemente sino de respetar sus tiempos de descanso. Los expertos en cuidado de mascotas recomiendan también elegir horarios frescos, buscar sombra y reducir el esfuerzo físico. Y es que el calor, la humedad y el ejercicio intenso pueden provocar un golpe de calor, una emergencia que requiere atención veterinaria inmediata, y está en tus manos protegerlos en todo momento.

Sal temprano por la mañana o al anochecer, cuando las condiciones sean más frescas y evita las caminatas largas. (Foto: Magnific)

Protege a tu mascota del calor durante las actividades al aire libre

Aunque estos cuidados son importantes para las mascotas en general, conviene prestar especial atención a los perros que acompañan a sus familias durante paseos y otras salidas. A diferencia de las personas, los perros y gatos tienen una capacidad limitada para regular su temperatura corporal mediante la sudoración. Ellos dependen principalmente del jadeo para enfriarse, por lo que no debes asumir que toleran el calor igual que tú. Aquí te comparto algunas claves para cuidarlos:

Mantener una hidratación constante: llevar agua fresca y un recipiente portátil es fundamental durante cualquier salida. Es recomendable ofrecer agua a las mascotas con frecuencia, incluso si no muestran señales evidentes de sed. La hidratación cobra especial importancia cuando realizan actividades físicas o permanecen varias horas fuera de casa. Utilizar correa durante los paseos: en espacios públicos y actividades al aire libre, es importante mantener a las mascotas con una correa adecuada para garantizar su seguridad y la de quienes las rodean. Esto permite tener un mejor control de sus movimientos, evitar que se alejen o pierdan y facilitar la convivencia con otras mascotas y personas. Proteger sus patas de las superficies calientes: el asfalto, las veredas y otras superficies expuestas al sol pueden alcanzar temperaturas elevadas y ocasionar quemaduras en las almohadillas de las patas. Antes de salir, es conveniente comprobar la temperatura del suelo con el dorso de la mano y priorizar recorridos por áreas verdes o superficies menos calientes. Respetar sus tiempos de descanso: durante los paseos y actividades al aire libre, es importante buscar espacios con sombra y realizar pausas frecuentes para que las mascotas puedan recuperar energías. Los expertos de Purina, marca especializada en nutrición y bienestar de mascotas, recomiendan alternar los momentos de juego con periodos de descanso, lo que ayuda a evitar el agotamiento durante actividades en espacios abiertos como la jornada gratuita para familias y mascotas que se realizará este domingo 18 de octubre en el Parque Las Lomas, en San Borja, como parte de la celebración por los 100 años de la marca.

En parques, patios o áreas de descanso, asegúrate de que tenga agua fresca y un espacio protegido del sol para evitar un golpe de calor. (Foto: Magnific)

Reconoce las señales de alarma y actúa de inmediato

Un jadeo intenso o persistente, el babeo excesivo y la búsqueda constante de sombra pueden indicar que tu perro se está sobrecalentando. Las señales más graves incluyen dificultad para respirar, debilidad, confusión, vómitos, diarrea, convulsiones o desmayo. No esperes a que aparezcan todos estos síntomas para buscar ayuda. Si sospechas un golpe de calor:

Suspende la actividad y traslada a tu mascota a un lugar fresco o con sombra.

Comienza a enfriarla mientras organizas el traslado al hospital veterinario. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés) recomienda colocar suavemente toallas humedecidas con agua a temperatura ambiente alrededor del cuello, en las axilas y en la zona de la ingle; vuelve a mojarlas y reemplázalas cada pocos minutos.

Si hay un ventilador disponible, úsalo para dirigir aire hacia su cuerpo.

Llama al veterinario o al hospital de urgencias y llévala cuanto antes. No retrases la atención para comprobar si los primeros auxilios son suficientes.

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