Las fragancias han dejado de ser un simple toque final antes de salir de casa para convertirse en una forma de expresión personal. Para muchos elegir un perfume es también una manera de proyectar seguridad, bienestar y recuerdos: un aroma fresco puede transmitir energía para comenzar el día, mientras que notas cálidas de vainilla, ámbar o maderas pueden generar sensación de confort. El olfato tiene una conexión directa con las emociones, por lo que una esencia puede acompañar momentos importantes y quedarse asociada a una persona construyendo así una firma olfativa propia. En tiempos donde hombres y mujeres requieren encontrar aromas que representen el estilo, la personalidad y el ritmo de vida de cada quien, es importante detenerse frente a las opciones de lujo que hoy también ayudan a transmitir felicidad. Aquí te cuento lo que detallan los expertos en perfumería sobre lo que se ha vuelto una tendencia cada vez más visible.

Las fragancias de lujo transmiten felicidad

La perfumería de lujo gana terreno entre quienes quieren oler bien durante todo el día. Estas propuestas suelen destacar por la calidad de sus materias primas, composiciones más complejas y concentraciones que pueden prolongar la experiencia sobre la piel. Un perfume de alta gama no siempre necesita ser intenso para dejar huella: muchas fórmulas buscan evolucionar con el paso de las horas, revelando distintas notas desde la salida fresca hasta un fondo más cálido y envolvente.

Y es que a todo el mundo le gusta estar contento y los perfumes tienen notas que acercan la felicidad a las personas, sobre todo los que incluyen esencias naturales y van a durar todo el día, como las fragancias nicho sin notas sintéticas.

“Es una línea muy especial, única, somos pioneros en fragancias funcionales que tienen un efecto fisiológico en ti y las personas que te rodean y lo logramos a través de la ciencia. Cada colección que tenemos te va a provocar diversas sensaciones como seducción pura, conexión contigo mismo y algunos que tienen poder de atracción. Supercharged explora la alegría como una fuerza vital, combinando emoción y ciencia. En el corazón de la colección esta Joydrop, un complejo molecular exclusivo desarrollado para estimular los circuitos de recompensa y potenciar la sensación de placer, energía y vitalidad. La colección se expresa en dos fragancias: Sugar Blast, una explosión de placer y alegría; y Wild Rush, una descarga de energía, confianza y vitalidad. Dos perfumes que tienen la misma sensación: sentirse vivo”, explicó Roberto Araneda, director de ventas para Latinoamérica de Initio Parfums Privés y Parfums de Marly a Mag de El Comercio durante el lanzamiento en Perú.

Para una mayor transmisión de la felicidad, el experto en perfumería recomendó los puntos claves, conocidos como puntos de pulso, para ponerse el perfume: hacerlo detrás del cuello, a los lados de este, en las muñecas. Las mujeres también pueden hacerlo en la pantorrilla y los hombres atrás de la oreja.

La colección Supercharged está diseñada para explorar el territorio emocional de la alegría a través de un sistema neuro-olfativo llamado Joydrop. (Foto: Initio Parfums Privés)

El poder de combinar para lograr un aroma distintivo y de mayor duración

El perfume se convierte en un pequeño gesto cotidiano de cuidado personal: una forma de elevar el ánimo, comunicar quién eres y dejar una impresión memorable sin decir una sola palabra. En este camino, también crece el interés por combinar perfumes, cremas corporales y aceites perfumados para lograr un aroma distintivo y de mayor duración, ¿alguna vez te animaste a mezclar fragancias?

Existe una técnica de origen árabe que consiste en combinar dos o más perfumes, y es la preferida entre quienes buscan personalizar su experiencia olfativa y crear aromas que reflejen mejor su personalidad. Más que mezclar fragancias al azar, la propuesta consiste en encontrar combinaciones que permitan descubrir nuevos matices y construir una firma olfativa propia.

“El layering abre una posibilidad distinta para experimentar con las fragancias, porque permite adaptar una combinación a los gustos, estilos y momentos de cada persona. No se trata de seguir una fórmula única, sino de probar, descubrir cómo interactúan los diferentes aromas y encontrar aquellas combinaciones con las que cada uno se sienta identificado”, comenta Catalina Pérez, gerente de Marketing de Natura, quien presenta la Colección Ingredientes Árabes de Essencial donde destacan las fragancias Safran, Oud y Mirra.

La colección incorpora el layering como una alternativa para ampliar las posibilidades de uso de sus fragancias y descubrir diferentes perfiles según el momento y la preferencia de cada persona. (Foto: Natura)

Para probar esta técnica toma en cuenta estos cuatro aspectos:

Comienza con dos fragancias: si es la primera vez que pruebas esta técnica, lo recomendable es no combinar demasiados aromas. Dos fragancias permiten identificar con mayor facilidad qué aporta cada una al resultado final.

si es la primera vez que pruebas esta técnica, lo recomendable es no combinar demasiados aromas. Dos fragancias permiten identificar con mayor facilidad qué aporta cada una al resultado final. Prueba primero en la piel: el aroma puede variar según cada persona, por lo que es preferible probar la combinación directamente sobre la piel antes de utilizarla en una ocasión especial.

el aroma puede variar según cada persona, por lo que es preferible probar la combinación directamente sobre la piel antes de utilizarla en una ocasión especial. Aplica menos cantidad de cada fragancia: la moderación es uno de los principales consejos para conseguir un buen resultado. Una menor cantidad de cada perfume permite que las diferentes esencias se integren de manera más natural.

la moderación es uno de los principales consejos para conseguir un buen resultado. Una menor cantidad de cada perfume permite que las diferentes esencias se integren de manera más natural. Cambia el orden de aplicación: probar cuál de las fragancias se aplica primero permite descubrir diferentes matices y resultados a partir de una misma combinación.

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