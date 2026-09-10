Cuando ocurre una discusión, ya sea en pareja, familia o amistades, siempre se toma un tiempo prudente hasta que la tensión disminuya y así entablar una comunicación para solucionar los problemas; sin embargo, hay personas que no esperen ello e intentan arreglar la situación de manera inmediata. Dicho comportamiento tiene un significado para la psicología. Si te interesa descubrirlo, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Los profesionales en salud mental tienen distintas perspectivas sobre este hábito, pues tiene puntos positivos y negativos. Eso sí, este comportamiento no define realmente la personalidad de una persona, ya que existen otros factores a tomar en cuenta para tener una diagnóstico acertado.

Se han realizado estudios psicológicos para comprender más sobre este comportamiento. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se reconcilian rápidamente tras una discusión

En el plano positivo, la intención de buscar una reconciliación inmediata tras una discusión demuestra que la persona presente una capacidad de resolución, pues centra su atención en cómo resolver el conflicto y saber mantener la calma bajo presión.

Por su parte, el portal Unobravo indica que también puede ser una señal de buscar constantemente el control. Este rasgo suele revelar datos negativos, pues puede indicar que quien lo pone en práctica tiene dificultad para gestionar sus emociones y presentar posiblemente baja autoestima.

Otros estudios señalan que la reconciliación inmediata revela la evitación de emociones incómodas. Si bien lo adecuado es solucionar el conflicto con buena comunicación, hay personas que solo intentan reducir su enojo sin expresar lo que necesariamente les incomoda.

Esto demuestra que estos individuos no tiene facilidad para establecer límites. De esa manera, priorizan el vínculo por encima del propio bienestar. Aunque esto puede funcionar en un principio, quienes lo ponen en práctica no se sentirán bien consigo mismo.

Una investigación de la revista Journal of Social and Clinical Psychology comprueba dicha postura, al señalar que el “perdón prematuro” sin gestionar antes las emociones no alivia el dolor, sino que lo esconde momentáneamente y hace que esa ira aumente con el tiempo.

En el plano negativo, las personas que se reconcilian rápidamente tras una discusión demuestran tener falta de límites. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo reconciliarse correctamente después de una discusión

Para permitir que la reconciliación sea sana y verdadera, el psicólogo Andrés Carillo ha compartido una serie de recomendaciones en el portal Psicología y Mente :

Es necesario evaluar con objetividad si la relación realmente aporta bienestar antes de invertir esfuerzo.

La visualización ayuda a prepararte mentalmente para una reconciliación, imaginando como iniciar la conversación y resolver las diferencias.

Maneja tus acciones y expectativas, aceptando cualquier respuesta de la otra parte para evitar frustraciones.

Comunica tus intenciones de manera transparente, directa y sin rodeos para evitar incomodidades. Prioriza la calma.