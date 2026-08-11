No estás solo y a todos nos ha pasado. Cada vez es más común escuchar a alguien decir que tuvo que salir rápido al trabajo y dejó el cuarto desordenado o que ya lleva varios días con la ropa acumulada en una silla y no sabe por dónde empezar para acomodar todo. Y es que el día a día, las obligaciones laborales, el estrés del tráfico y las responsabilidades con los hijos hacen que uno esté atento a diversas tareas a la vez y hay algunas que se quedan postergadas. Ante esto, la psicología analizó por qué ciertas personas salen de su casa y dejan la cama sin tender y, según los expertos, esto no tiene nada que ver con la pereza, sino con la forma en que cada persona organiza sus prioridades diarias. Aquí te dejo más información.

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Expertos sostienen que este hábito puede estar relacionado con perfiles más flexibles y menos rígidos. (Foto: Pexels)

¿Qué significa para la psicología dejar la cama sin tender?

Dejar la cama destendida no es necesariamente un signo de pereza. La psicología asocia este hábito con una mayor flexibilidad mental, espontaneidad y creatividad. También puede reflejar el deseo de vivir bajo las propias reglas o, en algunos casos, ser un indicio de desmotivación o procrastinación en ciertas rutinas.

Si bien esto no determina la personalidad, sí permite a los expertos tener una idea más clara de cómo la persona se relaciona con el orden, las rutinas y las prioridades diarias.

Y es que para muchos esto se considera una tarea innecesaria y que se puede realizar horas después o al volver a casa del trabajo, por lo que deciden destinar su tiempo a actividades que perciben como más importantes o productivas.

Tender la cama puede ser una de las primeras tareas para muchos al empezar el día, pero otros no lo sienten necesario. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué rasgos comparten las personas que dejan la cama sin tender

Los expertos detallan varios rasgos psicológicos y conductuales en las personas que no tienden la cama:

Actitud relajada: tienen una estructura de rutina menos rígida, prefiriendo la improvisación por encima del cumplimiento estricto de las normas.

tienen una estructura de rutina menos rígida, prefiriendo la improvisación por encima del cumplimiento estricto de las normas. Búsqueda de libertad: se relaciona con la autoafirmación y una declaración subconsciente de independencia personal.

se relaciona con la autoafirmación y una declaración subconsciente de independencia personal. Creatividad y enfoque libre: tienden a priorizar el pensamiento creativo o la fluidez mental antes que las tareas mecánicas del hogar.

tienden a priorizar el pensamiento creativo o la fluidez mental antes que las tareas mecánicas del hogar. Posible desmotivación: en ciertos escenarios, si el hábito es constante, puede ser un reflejo sutil de fatiga, estrés o desánimo emocional.

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