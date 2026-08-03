El hábito de decir “sí” a cualquier petición o propuesta suele ocultar una causa mucho más profunda de lo que imaginamos. Según los expertos en psicología , la dificultad para establecer límites tiene un origen directo de la infancia, pero no es lo único llamativo. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Para conocer los detalles completos, te invito a leer este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: quienes escriben con mala letra tienen el pensamiento acelerado y no lo hacen por desinterés

¿Te sientes identificado con ello? Quizás hayas tenido recuerdos donde aceptaste una propuesta solo por complacer a los demás, sin pensar que dicha decisión no causaría felicidad en tu interior.

Posiblemente tengas este hábito bien marcado y consideres que se trata de un gesto de amabilidad, pero te interesará conocer qué conclusiones llegaron los expertos en psicología tras realizar investigaciones a lo largo de los años.

Puede parecer un acto de amabilidad, pero este hábito suele revelar rasgos negativos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas acostumbradas a decir “sí” a cualquier propuesta

De acuerdo a Adam Borland, psicólogo de la Clínica de Cleveland en Estados Unidos, complacer cualquier petición evidencia completamente una autoestima baja. Es así que este tipo de personas tienen mucha dificultad para establecer límites.

Aquellos que poseen una autoevaluación personal deficiente no tienen confianza en sus propias capacidades ni consideran que sus ideas pueden ser productivas. Es más, siempre están pendientes a la aprobación de los demás, ya que tienen un miedo irracional al abandono.

Esa búsqueda constante de aceptación social ocasiona que estos individuos aceptan propuestas que, en realidad, no desean aceptar tan solo por el deseo de pertenecer a un grupo de personas.

Las personas que dicen "sí" a todo acumulan un gran estrés y resentimiento. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otras investigaciones en el área de la psicología indican que este comportamiento se desarrolla desde la infancia, sobre todo en familias donde mantener una buena conducta y esquivar las discusiones eran las únicas vías para crear un ambiente de tranquilidad.

Decir “sí” a todo también tiene consecuencias negativas. Según los expertos en psicología, todo aquel que presenta esta conducta es posible que experimenta cansancio, resentimiento acumulado e, incluso, problemas para dormir.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .