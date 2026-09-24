Mientras que algunos son perfil bajo, escuchan con atención, intervienen cuando es necesario y buscan llegar a consensos, del otro lado están aquellos que en cualquier conversación necesitan ser protagonistas y que el foco siempre esté dirigido a lo que hacen demostrando un exceso de ego y hasta sensación de superioridad. Teniendo en cuenta que algunas personas se caracterizan por su arrogancia, la psicología analizó qué hay detrás de esta característica y los expertos coinciden en que no se trata de hombres y mujeres que destaquen por su seguridad, sino que necesitan que los demás las aprueben para sentirse bien. Aquí te brindo más detalles.
¿Qué dice la psicología de las personas arrogantes?
La psicología explica que la arrogancia no es señal de una autoestima fuerte, sino un mecanismo de defensa para ocultar profundas inseguridades y un miedo intenso a la vulnerabilidad. Es por esta razón que siempre están buscando la aprobación de los demás.
La psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó a la revista ‘Hola!’ que “cuando hablamos de una persona egocéntrica, normalmente pensamos en alguien que quiere tener siempre la razón, que necesita ser el centro de atención o que parece convencido de que está por encima de los demás” y “detrás de una actitud arrogante, puede haber una persona que necesita que los demás le confirmen su valor”.
Según la experta, “no siempre estamos ante alguien que se siente superior, sino ante un individuo que necesita sentirse importante, reconocido o admirado para sentirse bien consigo mismo”.
¿Qué características comparten las personas arrogantes?
Los expertos en psicología destacan ciertas características principales en las personas que se creen superiores a los demás y consideran que valen más que el resto:
- Sentimiento de superioridad: creen que poseen más conocimientos, habilidades o valor que el resto.
- Intolerancia a la crítica: interpretan cualquier opinión contraria o cuestionamiento como un ataque personal.
- Falta de empatía: desprecian o minimizan las opiniones, ideas y emociones de los demás.
- Necesidad de validación: buscan constantemente elogios y atención para sostener su imagen de grandeza.
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