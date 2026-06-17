No es solo un gesto de ternura, sino un comportamiento que dice mucho de ti y tu personalidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
No es solo un gesto de ternura, sino un comportamiento que dice mucho de ti y tu personalidad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Mientras que algunos cruzan la acera para no pasar frente a ellos o piden que los guarden cuando llegan de visita a una casa, hay quienes disfrutan tanto de su presencia que no dudan en sentarse en el piso para jugar, lanzarles la pelota y compartir divertidos momentos con ellos. Teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que acarician a los perros cuando los ven en un parque o la calle y les demuestran cariño y respeto, la psicología se encargó de analizar este comportamiento humano y su significado. Los expertos recalcan que se trata de un tipo de interacción beneficiosa y los hombres y mujeres que disfrutan de hacerlo comparten rasgos muy marcados como la empatía, sociabilidad y sensibilidad emocional. Aquí te explico más sobre esto para que analices mejor a quienes están a tu alrededor o te des una oportunidad para hacerle cariño a un pequeño de cuatro patas que encuentres en tu camino.

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¿Cuál es el significado de acariciar a los perros según la psicología?

Si no puedes resistirte a acariciar a cada perro que se te cruza en la calle, pues no estás haciendo nada malo y este gesto dice mucho de ti y de tu personalidad. Así lo establecen los psicólogos quienes recalcan que es un comportamiento que refleja empatía y que estas personas suelen ser más sensibles a las emociones ajenas. Y es que sienten una afinidad natural hacia los animales y pueden interpretar sus necesidades y responder a ellas con afecto.

Además, hacerles un poco de cariño tiene un gran componente emocional ya que los perros provocan una respuesta química positiva en el cerebro y el contacto con ellos estimula la liberación de oxitocina, conocida como “la hormona del amor”, que genera bienestar, calma y sensación de vínculo. Por eso, para muchos puede tratarse de una forma de autorregulación emocional, relajarse y sentirse en paz.

Si hablamos de personalidad, los psicólogos recalcan que las personas que acarician a los canes son empáticas, afectivas, con un fuerte sentido del cuidado y una conexión especial con el mundo emocional.

Las personas que buscan este contacto, incluso con los perros desconocidos con los que se encuentran por la calle, acostumbran a ser más empáticas, cariñosas y sensibles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Las personas que buscan este contacto, incluso con los perros desconocidos con los que se encuentran por la calle, acostumbran a ser más empáticas, cariñosas y sensibles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué rasgos comparten las personas que acarician perros cuando los ven?

Ya hablamos de empatía, sociabilidad y sensibilidad emocional, pero no es lo único. También están los siguientes rasgos de personalidad:

  • Sociabilidad y extroversión: mayor facilidad para romper barreras en espacios públicos e iniciar conversaciones con los dueños de las mascotas.
  • Sensibilidad: tendencia a ser más tolerantes y afectuosos en sus relaciones interpersonales.
  • Búsqueda de bienestar emocional: uso del contacto físico como una forma rápida de relajarse y encontrar calma en el día a día.
  • Paciencia y dedicación: pues están dispuestos a cuidarlos y darles amor en todo momento.
Este comportamiento revela ciertos rasgos de personalidad.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Este comportamiento revela ciertos rasgos de personalidad.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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