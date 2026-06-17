Mientras que algunos cruzan la acera para no pasar frente a ellos o piden que los guarden cuando llegan de visita a una casa, hay quienes disfrutan tanto de su presencia que no dudan en sentarse en el piso para jugar, lanzarles la pelota y compartir divertidos momentos con ellos. Teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que acarician a los perros cuando los ven en un parque o la calle y les demuestran cariño y respeto, la psicología se encargó de analizar este comportamiento humano y su significado. Los expertos recalcan que se trata de un tipo de interacción beneficiosa y los hombres y mujeres que disfrutan de hacerlo comparten rasgos muy marcados como la empatía, sociabilidad y sensibilidad emocional. Aquí te explico más sobre esto para que analices mejor a quienes están a tu alrededor o te des una oportunidad para hacerle cariño a un pequeño de cuatro patas que encuentres en tu camino.

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¿Cuál es el significado de acariciar a los perros según la psicología?

Si no puedes resistirte a acariciar a cada perro que se te cruza en la calle, pues no estás haciendo nada malo y este gesto dice mucho de ti y de tu personalidad. Así lo establecen los psicólogos quienes recalcan que es un comportamiento que refleja empatía y que estas personas suelen ser más sensibles a las emociones ajenas. Y es que sienten una afinidad natural hacia los animales y pueden interpretar sus necesidades y responder a ellas con afecto.

Además, hacerles un poco de cariño tiene un gran componente emocional ya que los perros provocan una respuesta química positiva en el cerebro y el contacto con ellos estimula la liberación de oxitocina, conocida como “la hormona del amor”, que genera bienestar, calma y sensación de vínculo. Por eso, para muchos puede tratarse de una forma de autorregulación emocional, relajarse y sentirse en paz.

Si hablamos de personalidad, los psicólogos recalcan que las personas que acarician a los canes son empáticas, afectivas, con un fuerte sentido del cuidado y una conexión especial con el mundo emocional.

Las personas que buscan este contacto, incluso con los perros desconocidos con los que se encuentran por la calle, acostumbran a ser más empáticas, cariñosas y sensibles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué rasgos comparten las personas que acarician perros cuando los ven?

Ya hablamos de empatía, sociabilidad y sensibilidad emocional, pero no es lo único. También están los siguientes rasgos de personalidad:

Sociabilidad y extroversión: mayor facilidad para romper barreras en espacios públicos e iniciar conversaciones con los dueños de las mascotas.

Sensibilidad: tendencia a ser más tolerantes y afectuosos en sus relaciones interpersonales.

Búsqueda de bienestar emocional: uso del contacto físico como una forma rápida de relajarse y encontrar calma en el día a día.

Paciencia y dedicación: pues están dispuestos a cuidarlos y darles amor en todo momento.

Este comportamiento revela ciertos rasgos de personalidad.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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