Para muchas personas, alinear perfectamente el tenedor y el cuchillo antes de comer lo vinculan con hábitos de educación; sin embargo, esta costumbre ha sido materia suficiente para que distintos expertos en psicología realicen estudios al respecto, obteniendo resultados fascinantes. ¿Qué señala esta ciencia al respecto? Conoce los detalles en este artículo informativo.

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Seguramente, tú tengas este hábito bien marcado; acomodas bien los cubiertos en la mesa antes de ingerir los alimentos que te sirven en la mesa. Lo que comenzó como una simple enseñanza, lo has seguido aplicando hasta la fecha.

En un primer momento, lo asocias como una muestra de educación que te enseñaron tus progenitores, pero no todo está relacionado a ello. Cada acción que realizas tiene un significado importante para la psicología y esta costumbre no es la excepción.

Muchas personas han adoptado la costumbre de acomodar los cubiertos antes de comer. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acomodan los cubiertos antes de comer

Para los expertos en psicología consideran que estas personas tienen la costumbre de crear pequeñas rutinas antes de realizar una acción. Es decir, no son improvisados; quieren tener todo bajo control para no sentir incertidumbre.

No solo puede ser en la colocación de cubiertos en la mesa; también puede darse al momento de limpiar su hogar, comprar en el supermercado, entre otras acciones cotidianas. Es como si se tratase de un individuo que le agrada ser organizado y ordenado.

En ese punto, Ana Isabel Sanz, psiquiatra especializada en trastornos, puntualizó a Cuidate Plus que quienes intentan controlar todo de manera exagerada, conviven con una exigencia diaria. Entonces, cuando fallan en algún plan, sienten mucha frustración.

“Esa falta de flexibilidad ante las modificaciones impuestas por circunstancias inesperadas que alteran la organización que pretendíamos, suelen alterar a esas personas ‘patológicamente’ ordenadas y dañarlas emocionalmente”, añadió la especialista.

Las personas acostumbradas a este hábito pueden caracterizarse por ser perfeccionistas y mantener todo bajo control. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

El acomodar los cubiertos antes de comer también puede evidenciarse que la persona se caracteriza por ser perfeccionista. Según el Instituto Europeo de Psicología Positiva , estos individuos viven con la creencia de que no deben fallar en lo que realizan debido a distintas vivencias que afrontaron desde pequeños.

Es decir, si crecieron con padres y/o hermanos exitosos o sufrieron humillaciones durante su infancia, tendrán este comportamiento perfeccionista en cualquier acción diaria, un rasgo que la entidad vincula con una baja autoestima derivada al intento de compensar sus sentimientos de inferioridad.

Ahora, no todo tiene por qué ser negativo. Si acostumbras a ordenar los cubiertos antes de comer, estás preparando mentalmente para el comienzo de almorzar o cenar, obteniendo una experiencia mucho más cómoda desde el primer momento.

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