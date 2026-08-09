Conciliar el sueño en total oscuridad puede ser un desafío para muchas personas; por eso, prefieren mantener la luz de su lámpara encendida. Te puede parecer un acto caprichoso o de comodidad, pero los expertos en psicología han realizado diversos estudios para entender por qué se realiza esta acción. ¿Qué revela la ciencia al respecto? Conoce la respuesta en este artículo informativo.

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Miles de personas tienen esta costumbre bien definida. Quizás consideres que debe ser muy incómodo tener que dormir con la luz encendida; sin embargo, aquellos que realizan este hábito les parece reconfortante, pues lo ejecutan cada noche.

Surgen dudas al respecto sobre qué incentiva a estos individuos a conciliar el sueño con la presencia de luz artificial. Es así que se han realizado investigaciones para descubrir más a fondo este comportamiento.

Los especialistas en sueño consideran que esta práctica tiene efectos negativos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que duermen con la luz encendida

Distintos estudios vinculados al sueño señalan que esta práctica se considera como negativa. Según María José Martínez Madrid, vocero de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño (SES), cuando descansas con luz artificial, el sistema nervioso recibe señales erróneas que reducen la disminución de la producción de melatonina.

Esto significa que tendrías más dificultades para conciliar el sueño durante la noche, ya que despertarías en horas de la madrugada y tendrás una profunda sensación de cansancio al momento de levantarte de la cama durante las mañanas.

En el ámbito psicológico, diversos especialistas señalan que el miedo a la oscuridad es el motivo principal por el cual las personas pasan la noche con la presencia de luz artificial.

Principalmente, las personas que duermen con luz encendida tienen miedo a la oscuridad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

De esta manera, cuando se mantiene encendido el foco o la lámpara de la habitación funciona como una mecanismo que les otorga una sensación de seguridad y tranquilidad. Además, es una costumbre que han adoptado con el pasar de los años.

Otros estudios señalan que este comportamiento revela distintos rasgos de la personalidad de quien lo pone en práctica, tales como ansiedad, profundas inseguridad o patrones emocionales que surgieron durante la niñez.

Con lo señalado, Kristin Daley, psicóloga y experta en medicina del sueño proveniente de la Society of Behavorial Sleep Medicine, aconseja a todas las personas que intenten mantener su habitación lo más oscura posible; es la única manera de conseguir un sueño reparador.

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