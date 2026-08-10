El hábito de trasladar nuestras vivencias y emociones en un diario privado va mucho más allá de un simple registro de recuerdos. Los expertos en psicología consideran que esta práctica se trataría de una herramienta poderosa para comprender mejor el propio mundo interior, pero existen más respuestas al respecto. Para conocer los detalles completo, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Posiblemente tú tengas un cuaderno el cual recepciona todo lo que estás sintiendo en tu interior; puede tratarse de experiencias positivas o negativas. Empezó como una simple curiosidad y, ahora, se trata de un hábito que realizas cada semana.

Lo puedes tomar como algo rutinario, pero distintos especialistas han realizado distintas investigaciones para descubrir qué tipo de personalidad presentan aquellas personas que realizan esta práctica.

Muchos toman un diario para expresar lo que están sintiendo en su interior. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que escriben en un diario sus pensamientos privados

Esta acción es conocida como “journaling”, que en la rama psicológica significa el hábito de escribir con regularidad para que reflexiones sobre lo que ocurre en tu día a día, así lo explica Antonio Dessì, psicólogo con orientación Cognitivo-Constructivista .

Se puede interpretar como un “espejo de papel” que ayuda a explorar los pensamientos y sentimientos en profundidad. De esa manera, logra que la persona el cual lo pone en práctica obtenga una mayor autoconciencia.

Para el psicólogo Yidaki Antonio Valenzuela, escribir en un cuaderno o en el blog del celular brinda una mayor claridad mental de lo que se está sintiendo en ese preciso momento; en términos simples, ordena los distintos pensamientos

Parece increíble, pero este práctica ayuda a regular las emociones en cuestión de minutos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

“La escritura expresiva te ayuda a organizar tus pensamientos y ganar una mayor comprensión de lo que sucede en tu realidad interna y externa”, añade el especialista.

De esa manera, se reduce el estrés de los pensamientos negativos que están navegando por el cerebro, logrando que la persona encuentre soluciones o perspectivas más positivas de la situación que le está generado tristeza o preocupación.

Valenzuela también considera que esta práctica tiene beneficios interesantes, pues facilita la regulación emocional y mejora el estado de ánimo. En ese sentido, se reducen los síntomas de depresión y ansiedad de aquel que escribe con frecuencia en un diario.

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