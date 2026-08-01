¿Eres una de las personas que lleva el bolígrafo a la boca para morder su base? Quizás te parezca una forma de concentración o un hábito sin importancia, pero los expertos en psicología revelan que este gesto se realiza con frecuencia en los momentos de alta exigencia. Si quieres descubrir qué dice la ciencia al respecto, te invito a leer los párrafos de este artículo informativo.

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Esta acción suele ocurrir cuando se está escribiendo en una hoja de papel. Posiblemente estés rellenando un documento o resolviendo un examen y, de manera instintiva, llevas el lapicero hacia la boca para morderlo por un par de segundos.

Dicho gesto ha causado el interés de los especialistas que analizan el comportamiento humano. Es así que se animaron a realizar distintos estudios al respecto, obteniendo resultados más que fascinantes.

Miles de personas tienen la costumbre de morder un lapicero. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que muerden el lapicero

En una conversación con el portal Cuídate Plus , el psicólogo Miguel Real enfatizó que dicha acción se debe a que la persona intenta liberar el estrés, la preocupación o la ansiedad que está experimentando por una situación determinada.

El especialista explica que se trata de un comportamiento autorregulatorio, el cual consiste en pequeños gestos repetitivos con la intención de retomar la calma en situaciones estresantes. Entre lo más comunes son tocarse el cabello, mover la pierna o morder un bolígrafo.

Esto demuestra que la persona tiene baja tolerancia a situaciones tensas, ya que intentará en lo posible para liberarse de ellas sin importar cómo sea el método o desconoce cómo gestionar esa incomodidad.

Otros estudios señalan que morden un bolígrafo sirve como una forma de reafirmar un argumento o contar con una mayor concentración en la actividad que está realizando. De esa forma, obtiene mejores resultados en sus labores.

Este hábito se trata de un método para liberar la tensión de una situación complicada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuáles son los riesgos de morder bolígrafos con frecuencia

Te puede parecer un simple hábito que no genera malestar alguno, pero la realidad es distinta. De acuerdo el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, puede ocasionar un daño en la salud bucodental, provocar deformaciones en el paladar, incrementar el riesgo de fracturas o alterar el orden de los dientes.

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