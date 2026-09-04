Hablar en voz alta mientras estás limpiando o realizas alguna tarea en casa es un hábito realizado por millones de personas, pero no suele ser bien visto. En ese sentido, los expertos en psicología han explicado realmente qué significa este comportamiento. En caso estés interesado por saber la respuesta de esta ciencia al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Para muchas personas, hablar solas mientras realizan una actividad en el hogar suele ser agradable, pues se trata de una forma de comunicación propia. Pese a ello, otras puede interpretar dicha acción con alguna condición mental cuando necesariamente no es así.

Seguramente tengas la duda de por qué se realiza este hábito. En ese punto, los investigadores del comportamiento humano han realizado estudios para obtener respuestas al respecto.

Se han realizado estudios para conocer por qué hay personas que hablan solas mientras realizan sus actividades. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acostumbra hablar solas al realizar sus quehaceres

De acuerdo al portal Therapyside , hablar a solas no tiene por qué considerarse como algo sin sentido; se trata de una herramienta mental que ayuda a ordenar lo que se está pensando y así se logra que las ideas se vuelvan más claras y fáciles de manejar.

También es una “técnica” que ayuda a mantener la concentración o comprender una situación complicada o difícil, según lo indicado por el sitio web citado. Es así que se tiene un mejor rendimiento en ciertas actividades cotidianas.

Otro punto interesante señalado por la psicóloga Rocío Artero es que expresar palabras en voz alta mientras estás solo puede significar una forma de controlar o procesar emociones intensas, tales como nervios, enojo, miedo o frustración.

Por su parte, la profesional Isabel Rovira Salvador considera que el habla privada es “una expresión oral de nuestros pensamientos y es beneficioso para el desarrollo cognitivo”. Por esa razón, lo recomienda necesariamente, especialmente en situaciones exigentes.

Los psicólogos expresan que este comportamiento ayuda a mantener la concentración en las actividades que se realiza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios de hablar a solas al realizar actividades

Los expertos en psicología explican que este hábito tiene beneficios considerables, ya que ayuda a reducir el estrés, mejora la memoria, refuerza la confianza, evita las distracciones, entre otros puntos favorables.

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