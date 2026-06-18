Cuando el tiempo está en tu contra para llegar hacia un lugar, intentas ser lo más rápido posible hasta el punto de cruzar pistas sin importar las consecuencias. Afortunadamente, existen conductores que tienen la amabilidad de ceder el paso y agradeces por ese gesto. Aunque no creas, esa simple acción está revelando rasgos interesantes de tu personalidad. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo relacionado a la psicología .

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Qué significa en la psicología agradecer con la mano a un conductor por dejarte cruzar la pista

No todas las personas tienen la gentileza de realizar este gesto cuando un coche cede el paso; en caso tú practiques con frecuencia este acto dice cosas positivas sobre ti que posiblemente ni imaginaste.

De acuerdo a una información compartida por el portal Cuerpo Mente, aquella persona que realiza este simple gesto se caracteriza por ser empático, agradecido y muestra respeto hacia los demás. Además, se trata de un indicador de buena salud emocional y conexión con el entorno.

Otros expertos en esta ciencia que estudia el comportamiento humano coinciden que quienes ejecuten dicha acción demuestran tener un alto nivel de conciencia plena, lo que significa que logran situarse enteramente en el “aquí y ahora”.

Se trata de un gesto que revela rasgos positivos de quien lo pone en práctica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Un gesto que fortalece vínculos

Aunque parezca increíble, el agradecimiento en las vías también tiene la capacidad para fortalecer lazos sociales. Según Greater Good Magazine, cuando se pone en práctica la gratitud en ese preciso momento, se está creando un ambiente de confianza entre los peatones y los conductores, evitando discusiones o malos momentos .

Los beneficios de la gratitud no sólo se tiene resultados positivos en las pistas; puede funcionar en cualquier situación cotidiana, ya que mejora el bienestar emocional, reduce el estrés y produce un impacto positivo que contagia a los demás , así lo explica el portal American Psychological Association.

Este simple gesto es capaz de mejorar el estado de ánimo del peatón y el conductor. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Con lo indicado, sería conveniente que apliques el hábito de agradecer a los conductores que te ceden el paso. Este simple gesto no solo puede mejorar tu estado de ánimo, también estás mejorando la jornada del propio chófer.

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