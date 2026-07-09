Algo tan cotidiano como elegir las prendas de vestir antes de ir a la cama puede revelar mucho sobre tu personalidad. En un principio, puede tomarse como una forma de ser organizado, pero los expertos en psicología consideran que esta práctica intenta reducir los momentos de tensión; sin embargo, no es el único resultado obtenido. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Los detalles completos serán revelados en los siguientes párrafos.

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Existe la posibilidad de que te sientas identificado con este comportamiento. Cuando te invitan a un compromiso importante, lo ideal sería elegir el atuendo adecuado horas antes de la cita pactada; sin embargo, tú lo realizas con un día de anticipación, específicamente antes de ir a dormir.

Se puede tomar como una forma de ser precavido, pero esta actitud ha sido estudiada por especialistas con la finalidad de saber qué rasgos presenta quien lo pone en práctica u otros detalles importantes.

Millones de personas tienen este comportamiento diario. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que alistan su ropa desde la noche anterior para un compromiso importante

Distintos estudios sobre este comportamiento señalan que las personas que adoptan el hábito de ordenar su ropa un día de un compromiso importante se caracterizan por ser ordenados y responsables. Es decir, desean tener todo bajo control.

Según lo señalado por el portal Psicología y Mente , un individuo que cumple con sus compromisos no suele suele inventar excusas ni echa culpa a los demás; asume sus errores con total sinceridad e intenta aprender de ellos.

Otro rasgo señalado por los especialistas es que suelen ser planificadores en cualquier aspecto de su vidas. Se anticipan a la situación; es decir, comienzan a idear qué sería lo conveniente para no llegar saturados al momento de la verdad. Cuentan con distintos planes.

Las personas acostumbradas a este hábito intentan reducir la ansiedad de las responsabilidades que tienen diariamente. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Si bien esto representa un punto positivo, lo preocupante surge cuando planifica de manera constante y no encuentra la calma. Eso demuestra que intenta ser perfeccionista o presenta ansiedad cuando realiza sus quehaceres, tal como lo indica Mundo Psicólogos .

Entonces, cuando sus planes no resultan como lo planificaron en un primer momento, pueden sentir una profunda frustración consigo mismo, hasta el punto de hacerse la pregunta “qué hice mal”.

Retomando a los puntos positivos, es importante señalar que quienes alistan su ropa con antelación reducen el estrés que representa ese compromiso, pues disminuyen una de sus responsabilidades y optimizan mejor su tiempo. Es una manera de tener el control de lo que realizan.

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