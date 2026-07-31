A simple vista, hay personas que parecen mostrar poco interés a las opiniones o críticas que brindan los demás sobre ellas, mostrando una postura distante o madura. Sin embargo, los expertos en psicología revelan una realidad muy distinta que captará tu atención. ¿Realmente que dice la ciencia sobre este comportamiento? Para conocer los detalles al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Estas situaciones ocurren habitualmente cuando llega un comentario negativo sobre tu persona. En lugar de sentir enfado o tristeza, sueles decir “no me importa”; eso puede demostrar una solidez emocional ante los ojos de los demás, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene una perspectiva distinta.

A primera impresión, estas personas demuestran poco interés ante las críticas, pero la realidad suele ser distinta. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que aparentan falta de interés ante comentarios negativos

Esta conducta revela distintas respuestas psicológicas. Existen expertos en esta ciencia los cuales consideran que demostrar cero interés ante los comentarios negativos pone en evidencia que la persona pasó momentos de exclusión o críticas.

Es como si se tratase de un “muro de protección” que “construyó” este ser humano en su interior para evitar que estas críticas afecten su autoestima o volver a experimentar esa sensación de desaprobación.

Para el portal Very Well Mind , se trata de un mecanismo de defensa que implementa la persona con el propósito de mantener el equilibrio mental. De esa manera, dicha conducta es capaz de lidiar con la ansiedad, las emociones difíciles, situaciones amenazantes o impulsos inaceptables.

Este tipo de personas evitan esos comentarios negativos para mantener un equilibrio mental. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Otros estudios señalan que estos individuos estuvieron acostumbrados a recibir elogios desde que eran unos niños por parte de su círculo más cercano, tales como la familia o los profesores de escuela. Eso logra una dependencia a ello; no obstante, la realidad cambia completamente cuando llegan a la etapa adulta.

Ya no suelen recibir solo elogios, sino que aparecen las críticas. Entonces, con la finalidad de dejar en el olvido dicha “dependencia”, muestran esa postura ante los comentarios negativos que llegan.

Desde otra perspectiva, la psicóloga Geraldine Downey y sus colaboradores de la Universidad de Columbia revelan que este comportamiento también demuestra una sensibilidad al rechazo; es decir, desarrollan un estado de vigilancia constante frente a posibles señales de desaprobación.

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