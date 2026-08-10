En una reunión de trabajo donde la conversación se está volviendo tensa por problemas que no se logran resolver, el escenario puede tornarse en dos situaciones claras: quienes mantienen la calma y eligen actuar con claridad sin reaccionar de forma impulsiva o desproporcionada pero dejando en claro su punto de vista y los que se dejan llevar por el enojo y terminan pronunciando frases que luego los lleva al arrepentimiento. Es aquí donde más de uno se pregunta por qué algunas personas pueden aceptar, identificar y comprender lo que sienten sin juzgarse ni ocultar la emoción. Frente a esto, la psicología analizó qué significa que las personas aprendan a manejar sus sentimientos sin reprimirlos y los expertos coinciden que ellos logran tener mayor paz mental y menos estrés. Aquí más detalles.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de quienes interrumpen al hablar

¿Qué dice la psicología de las personas que aprenden a manejar sus sentimientos sin reprimirlos?

Aprender a manejar los sentimientos sin reprimirlos es la base de la autorregulación y la inteligencia emocional. La psicología indica que estas personas desarrollan una mayor paz mental, relaciones más sanas y evitan la acumulación de estrés físico y mental.

Se trata de individuos con alta regulación emocional que aceptan lo que sienten sin juzgarse, amplían la pausa entre el estímulo y la respuesta, y canalizan sus emociones de forma constructiva para lograr bienestar.

Los expertos coinciden en que estas personas pueden elegir una respuesta consciente sin lastimar a otros ni dañarse a sí mismas identificando y poniendo Identifican y ponen nombre a lo que sienten (tristeza, enojo, miedo) sin juzgarse ni etiquetarse como “débiles” o “malos” por experimentarlo.

Estas personas identifican con precisión qué les pasa y qué mensaje trae cada emoción. (Foto: Ivan S / Pexels)

¿Qué caracteriza a quienes aprenden a manejar sus sentimientos sin reprimirlos?

Esto trae diversos beneficios como menor desgaste al esconder lo que sienten, mejora la salud integral porque se evitan dolores de cuerpo, ansiedad y problemas de sueño causados por guardar enojo o tristeza y una respuesta consciente ya que se crea una pausa entre lo que se siente y cómo actúan. También destacan en ellos estas características:

Aceptación: ven las emociones (incluso las incómodas como el miedo o la rabia) como mensajes útiles y normales.

ven las emociones (incluso las incómodas como el miedo o la rabia) como mensajes útiles y normales. Etiquetado claro: pueden decir con calma “estoy molesto” o “estoy triste” sin juzgarse a sí mismos.

pueden decir con calma “estoy molesto” o “estoy triste” sin juzgarse a sí mismos. Asertividad: comunican sus límites de forma clara sin lastimar a los demás ni estallar de manera violenta.

Controlar las emociones no significa dejar de sentir miedo, tristeza o enfado, sino disponer de estrategias para decidir cómo actuar. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

¿Cómo gestionar tus emociones sin reprimirlas?

La psicóloga María Marcén explicó en su sitio web que “sentir emociones intensas no es un signo de debilidad, sino una muestra de que estás vivo. Sin embargo, muchas personas confunden gestionar con reprimir. La diferencia es fundamental: gestionar las emociones implica reconocerlas, entenderlas y expresarlas de forma saludable, mientras que reprimirlas solo acumula malestar”.

La experta hace énfasis en la gestión emocional que es la capacidad de identificar, comprender y regular las propias emociones, adaptándolas al contexto sin negarlas ni exagerarlas. “No se trata de “controlarlas” como si fueran un enemigo, sino de entablar una relación sana con lo que sientes” y brinda un claro ejemplo: “cuando te enfadas, gestionarlo no significa ignorar el enfado, sino reconocerlo (“estoy molesto”), entender su causa (“siento que no me escucharon”) y buscar una forma constructiva de expresarlo (“necesito hablar de esto con calma”)”.

Reprimir emociones puede parecer útil a corto plazo, pero a largo plazo genera tensión interna, ansiedad, somatización y desconexión emocional. Además, cuando negamos una emoción, esta tiende a intensificarse o reaparecer en momentos inesperados.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.