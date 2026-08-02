Es el lugar preferido de muchos para sentarse a ver una película, serie, mantener una conversación importante o recibir visitas. El sofá es un elemento indispensable en muchos hogares y hay quienes toman mucho en cuenta el cómo luce y es por eso que lo limpian constantemente o hacen que combine a la perfección con la decoración para crear un espacio más armonioso. En esa línea, muchas son las personas que no pueden estar sin arreglar los cojines que van sobre él o hacer que estos siempre luzcan estratégicamente colocados. Es por eso que la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este hábito y los expertos coinciden en que no se trata de perfeccionismo o de una obsesión, sino de un mecanismo para regularse emocionalmente. Aquí te dejo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de las personas que arreglan los cojines del sofá?

La psicología explica que arreglar los cojines del sofá es un reflejo de la necesidad de regulación emocional, la búsqueda de control externo y el deseo de armonía visual.

Quienes requieren tener siempre la casa ordenada y que el sofá luzca armonioso están buscando calmar la ansiedad, ya que cuando el entorno mental o la vida diaria se sienten desordenados o difíciles de controlar, acomodar el espacio físico actúa como una herramienta rápida para reducir el estrés.

Colocar correctamente los cojines suele estar relacionado con personas que valoran el orden visual y la sensación de equilibrio. (Foto: Blue Bird / Pexels)

La psicóloga Sara Navarrete explicó en la revista ‘Hola!’ que, en muchos casos, el orden funciona como una forma de intentar calmar lo que nos pasa por dentro. “El orden externo muchas veces funciona como una forma de regular el mundo interno. Hay personas para las que ordenar no es una cuestión de estética o práctica, sino emocional. Cuando una persona siente incertidumbre, estrés, caos mental o ansiedad, poner orden en la casa da una sensación inmediata de calma y control”.

Además, un espacio visualmente simétrico y limpio disminuye la carga cognitiva del cerebro, bajando la tensión acumulada tras una jornada pesada.

Acomodarlos ayuda a disminuir la carga cognitiva del cerebro. (Foto: Letícia Alvares / Pexels)

¿Qué características comparten las personas que arreglan los cojines del sofá?

Gusto por el equilibrio: no implica necesariamente un perfeccionismo clínico o patológico, sino una satisfacción genuina al ver simetría y orden en el hogar. Colocar correctamente los cojines suele estar relacionado con personas que valoran el orden visual y la sensación de equilibrio.

no implica necesariamente un perfeccionismo clínico o patológico, sino una satisfacción genuina al ver simetría y orden en el hogar. Colocar correctamente los cojines suele estar relacionado con personas que valoran el orden visual y la sensación de equilibrio. Hospitalidad y cuidado del hogar: quienes cuidan el centro de la sala reflejan un deseo de mantener un espacio seguro, cálido y acogedor tanto para ellos como para las visitas.

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