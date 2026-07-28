La ciencia dice que lo pienses de nuevo. Así como hay individuos que callan en una discusión porque aplican una estrategia de regulación y otros desvían la mirada al hablar porque enfrentan una sobrecarga cognitiva, también están los que se privan de tener charlas triviales sin imaginar de lo mucho que se están perdiendo y lo beneficios que pueden ser. La psicología se encargó de analizar por qué algunas personas asumen que una conversación será aburrida y la evitan de cualquier forma. Los expertos descubrieron que subestiman al otro y tienen sesgos cognitivos que les terminan jugando en contra. Aquí te brindo más información.

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¿Qué dice la psicología de las personas que asumen que una conversación será aburrida?

Asumir que una conversación será aburrida refleja sesgos cognitivos, baja tolerancia al tedio y mecanismos de defensa social, destacando sesgo de expectativa, fatiga cognitiva y evitación de la vulnerabilidad.

Una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología destacó que la gente subestima lo agradables que pueden ser las conversaciones cotidianas.

Lo que parece una interacción sin interés puede esconder un efecto inesperado que cambia cómo decidimos hablar con los demás. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Tendemos a suponer que si un tema suena aburrido, la conversación también lo será (…) Pero eso no es lo que la gente experimenta en realidad”, dijo Elizabeth Trinh, máster en Psicología, estudiante de doctorado en la Universidad de Michigan y autora principal de la investigación publicada en el Journal of Personality and Social Psychology .

Y es que la mayoría de los 1.800 participantes del estudio esperaba que las conversaciones fueran bastante aburridas, pero después afirmaron haberlas disfrutado mucho más de lo previsto. Este patrón se mantuvo incluso cuando ambas partes coincidían en que el tema era aburrido.

A menudo subestimamos el placer que brindan las conversaciones aparentemente aburridas. (Foto: Vitaly Gariev / Pexels)

¿Por qué es importante iniciar una conversación aunque se asuma que será aburrida?

Y es que, antes de que empiece una conversación, el tema es lo más fácil de juzgar. Pero una vez que la gente empieza a hablar, la interacción cobra mayor importancia. Si las personas evitan las conversaciones por temor a que sean aburridas, pueden perder oportunidades valiosas para conectar con los demás.

“Si dejamos de hablar con un compañero de trabajo en la máquina de café, con un vecino en el ascensor o con un desconocido en un evento, podríamos estar perdiéndonos pequeños momentos de conexión (…) Incluso una breve conversación sobre la vida cotidiana puede ser más gratificante de lo que esperamos”, dijo Trinh.

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