No se quedaron en la prehistoria ni están negados a la tecnología, sino que poseen un procesamiento mental más activo y reflexivo. En la era de la tecnología donde ingresar a una reunión es sinónimo de encontrar a varias personas usando su smartphone o apuntando todo en su tablet o laptop, es cada vez menos frecuente que la gente aún porte su libreta y bolígrafo. Y es que no todos guardan notas en el celular, sino que prefieren andar con su papel y anotaciones, como cuando van al supermercado o deben agendar sus actividades semanales. La psicología analizó que hay detrás de este hábito y la respuesta tiene que ver con que estas personas gozan de mayor capacidad de análisis y atención.

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¿Qué significa que una persona prefiera tomar notas con papel y bolígrafo?

Si bien usar la tablet o el móvil resulta rápido y permite guardar la data para recurrir a ella en cualquier momento y con solo un clic, la verdad es que muchas personas prefieren hacerlo ‘a la antigua’ y cargan siempre una pequeña libreta, agenda o papel. Esto no solo revela una forma distinta de procesar la información, sino que pone en marcha otras habilidades del cerebro.

Los expertos en psicología coinciden en que escribir a mano no consiste solo en copiar información mientras se escucha, sino que obliga a interpretarla. Y es que la velocidad en la que se tipea en el teclado no es la misma que transcribir palabra por palabra y por eso hay que resumir, filtrar y reformular lo que se escucha , activando procesos cognitivos más profundos.

Es decir, cuando escribimos con bolígrafo, la mente trabaja para decidir qué merece ser anotado y cómo expresarlo con nuestras propias palabras, por lo que las personas que lo hacen poseen un procesamiento mental más activo y reflexivo; además de una mayor capacidad de análisis y un nivel de atención más sostenido.

Quien usa papel suele filtrar mejor las ideas principales y detecta tareas con más claridad. (Foto: Anna Tarazevich / Pexels)

Qué caracteriza a las personas que toman apuntes en papel y con bolígrafo

Mayor retención: la acción motora de trazar las letras activa áreas del cerebro vinculadas con la memoria, permitiendo recordar los conceptos a largo plazo sin necesidad de repasar tanto.

Síntesis y pensamiento crítico: como escribir a mano es más lento que tipear, el cerebro no puede transcribir todo palabra por palabra. Esto fuerza a la persona a discernir lo importante de lo secundario y a redactar con sus propias palabras.

Enfoque anti-distracciones: el papel impone un entorno “libre de notificaciones”, lo que favorece estados de concentración profunda y reduce la saturación mental.

Orden mental: se asocia a personas que valoran la planificación, el orden de ideas y disfrutan de un procesamiento más profundo de las situaciones, ya sea en reuniones, clases o sesiones de terapia.

La psicología dice que las personas que toman notas a mano en una reunión no son anticuadas, sino que tienen mayor capacidad de análisis. (Foto: Pexels) / Karolina Grabowska STAFFAGE

Por qué la escritura manual es beneficiosa para el cerebro

Una investigación muy citada de las universidades de Princeton y Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) estableció que los estudiantes que escribían manualmente recordaban mejor los conceptos y obtenían mejores resultados en preguntas que exigían comprensión y análisis, no solo memorización literal.

Por su parte, un estudio publicado en Frontiers in Psychology por Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel y Audrey van der Meer analizó la actividad cerebral de niños de 12 años y adultos jóvenes mientras escribían a mano, tecleaban o dibujaban palabras. Los investigadores observaron patrones de actividad neuronal más vinculados al aprendizaje cuando los participantes escribían a mano que cuando usaban el teclado.

Esto se da porque escribir a mano activa redes neuronales más amplias y complejas que teclear. Al escribir a mano, el cerebro combina información visual, motora y táctil.

Además, quienes toman notas a mano no solo recuerdan mejor, sino que también mantienen una atención más sostenida durante conversaciones, clases o reuniones.

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