Detrás de la búsqueda de la excelencia suele esconderse una realidad emocional mucho más compleja de lo que se percibe en un primer momento. Los especialistas en psicología indican que este comportamiento va más allá de tener altas expectativas personales. ¿Qué revela exactamente la ciencia que estudia el comportamiento humano? Para conocer los detalles completos sobre esta conducta, te invito a leer el artículo completo.

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Es posible que hayas conocido a una persona que tiene la idea bien marcada de realizar cualquier tipo de responsabilidad u obligación de manera excelente; no siente la tranquilidad si considera que su esfuerzo no resultará como imagina en un principio.

Puedes deducir que aquel individuo se exige mucho por obtener resultados increíbles, pero los expertos en esta ciencia han realizado estudios sobre este comportamiento cuyos resultados te causarán sorpresa.

Existen personas que tienen bien marcada la perfección en su vida; no toleran fallar. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que acostumbran a ser perfeccionistas

En una entrevista otorgada a Speaking of Psychology , Gordon Flett, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de York, explica que existe una amplia diferencia de las personas que buscan la excelencia de aquellas que son “perfeccionistas”.

Respecto al primer grupo, sienten una gran satisfacción cuando cumplen con lo que se trazaron en un primer momento, mientras que los “perfeccionistas extremos” no pueden disfrutar; al contrario, siguen realizando otros objetivos que tienen en mente.

El especialista añade que este tipo de personas siempre viven con una presión constante cuando se animan a realizar algo nuevo, pues se mentalizan que no pueden fallar. Quieren obtener la aprobación y el reconocimiento de quienes lo rodean, especialmente si éstos muestran un perfil de alta competitividad.

Por su parte, Bonnie Zucker, magíster en psicología de la Universidad de Baltimore, explica que quienes acostumbran a ser perfeccionistas tienen altas probabilidades de presentar ansiedad y depresión.

Desde la perspectiva de Anna Lacerenza, psicoterapeuta cognitivo-conductual, esta conducta se relaciona también a un profundo miedo de equivocarse o al temor de cometer errores. Entonces, viven en incertidumbre de que cada acción realizada tenga un resultado sumamente positivo.

Los psicólogos señalan que las personas perfeccionistas viven en constante presión. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cuáles son los síntomas del perfeccionismo patológico

De acuerdo al portal Uno Bravo , estos son algunos síntomas que presenta un ser humano que intenta realizar cualquier acción de manera perfecta:

Tiene dificultad para trabajar en equipo.

Dedica mucho tiempo al trabajo.

Se centra excesivamente en la organización y los detalles.

Presenta una fuerte rigidez en cuanto a los principios éticos o morales.

Falta de flexibilidad.

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