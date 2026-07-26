No se trata de debilidad ni de dudar de lo que se piensa o se va a decir, sino que muchas veces es la mejor manera de actuar en medio de una confrontación. Mientras que algunos buscan las palabras más fuertes para ‘defenderse’ o alzan la voz constantemente para demostrar más poder, otro gran grupo prefiere guardar la calma sin caer en provocaciones. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué algunas personas prefieren callar en una discusión? La psicología se encargó de analizar qué hay detrás de esto y no tiene que ver con una falta de interés, sino que entendieron que el silencio puede decir más que cualquier palabra. Los expertos coinciden en que se trata de una estrategia de regulación que tiene más de un beneficios.

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¿Qué significa que alguien se quede callado en una discusión?

Hay momentos en los que el volumen de voz se empieza a elevar y la crudeza de las palabras aumenta. Este escenario no es cómodo para nadie; sin embargo, hay quienes parecen sentirse a gusto peleando, mientras que otros optan por el silencio. Ellos no están huyendo de la discusión, sino que aplicaron una estrategia de regulación, ¿en qué consiste?

La psicóloga Olga Albaladejo explicó en entrevista con la revista ‘Cuerpomente’ que se trata de guardar silencio para poder usar palabras reflexivas y constructivas, en lugar de dejarse llevar por la ira. Y es que durante un enfrentamiento verbal el cerebro entra en modo defensa y es una forma de ordenar lo que se está sintiendo o de evitar que la situación escale.

“Cuando sentimos amenaza, aunque sea emocional, la amígdala, que es una estructura cerebral relacionada con la detección del peligro, se activa rápidamente”, indicó y es algo que se conoce también como “secuestro de la amígdala” y en ese estado reaccionamos en lugar de responder. Entonces se pierde la capacidad de pensar fríamente: “porque cuando estamos muy activados emocionalmente, seguir hablando no siempre ayuda. A veces empeora la discusión porque las palabras salen de la defensa, no desde la reflexión”.

El cerebro necesita calma para escuchar, comprender y dejar de sentirse en peligro. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué el silencio es saludable en una discusión

Guardar silencio cuando lo que vamos a decir podría hacer daño al otro es mejor que seguir peleando y lanzando frases que luego pueden terminar en arrepentimiento. Ante esto, la psicóloga hace una diferenciación entre un silencio que es saludable y uno que castiga.

“La diferencia está en la intención, en la duración y en la forma de comunicarlo. El silencio regulador busca recuperar calma para poder hablar mejor después. La persona no desaparece emocionalmente, no deja al otro en incertidumbre. Suele comunicar algo como: ‘Necesito unos minutos para calmarme y seguimos hablando’. Eso da seguridad”, explicó para luego añadir que el silencio saludable no es tampoco evitación ni cobardía. “Durante mucho tiempo hemos asociado el silencio a la retirada emocional, como si callarse significara no tener argumentos, no saber defenderse o no querer implicarse. Pero la psicología actual distingue claramente entre diferentes tipos de silencio”.

Entonces, el silencio saludable es una pausa consciente que una persona hace cuando percibe que su sistema nervioso está demasiado activado para dialogar bien. Y es que lo mejor siempre será contestar desde la calma y tomarse una pausa para no tener una reacción inmediata.

El silencio durante una discusión no siempre significa lo mismo y eso lo saben muy bien los psicólogos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En qué casos el silencio puede ser peligroso para la psicología

Algunas personas tienen incapacidad para expresar lo que necesitan, lo que les molesta o lo que sienten. “Cuando una persona convierte el callarse en su forma habitual de relacionarse, el problema deja de ser la regulación y pasa a ser la desconexión emocional (…) La inhibición emocional sostenida se ha asociado a mayor estrés fisiológico, más ansiedad y peor calidad relacional”, señaló la experta.

Si se usa como una pausa consciente, puede ayudar a ordenar ideas y volver a la conversación desde otro lugar, pero si se transforma en una forma constante de evitar el diálogo, puede generar distancia y frustración en una relación o cualquier otra situación grupal.

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