Mientras algunos afirman que nunca se tienen demasiados pasatiempos, hay otros que prefieren mantenerse siempre con el mismo y perfeccionarse en él, sin imaginar que están dejando de lado grandes oportunidades para seguir creciendo en todo aspecto. Y es que la psicología se encargó de analizar qué pasa con las personas que cambian de hobby constantemente y esto no tiene nada que ver con la inestabilidad, fracaso o inconsistencia, sino que resalta una alta curiosidady una clara preferencia por la exploración. Aquí te detallo en lo que coinciden los expertos sobre esto.

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¿Qué significa que una persona cambie de hobby constantemente?

La psicología señala que cambiar de hobby o pasatiempo constantemente no es señal de inconstancia o fracaso, sino de una alta curiosidad, una mente adaptable y una clara preferencia por la exploración. Lejos de ser un defecto, la ciencia lo considera un rasgo positivo que enriquece la vida psicológica.

Y es que tener múltiples intereses podría estar marcando el camino hacia una vida rica en experiencias e introspección. Es más, estas diversas actividades podrían protegerlos del deterioro cognitivo asociado a la edad.

Hay personas que tienen interés en aprender y rechazo a la rutina. (Foto: ROCKETMANN TEAM / Pexels) / MAZKO VADIM

¿Por qué una persona cambia constantemente de hobby o pasatiempo?

La escritora y divulgadora Emili Wapnick se enfoca en la “multipotencialidad”, que detalla que las personas que cambian constantemente de aficiones podrían no ser inconstantes, sino más creativas e inquietas que el resto. Ellas pueden pasar de tocar un instrumento a pintar y luego practicar algún deporte ya que disfrutan del proceso de aprendizaje rápido, pero cuando alcanzan un nivel intermedio o la rutina se instala, pierden el interés y necesitan un nuevo estímulo.

Eso no es todo, pues muchos necesitan de la búsqueda de novedad, ya que al iniciar un proyecto o actividad nueva, el cerebro experimenta un pico de dopamina (la hormona del bienestar y la anticipación). Al disminuir la novedad, disminuye esa recompensa química y el cerebro busca el siguiente estímulo.

Además, pasar de un hobby a otro a veces es un mecanismo de defensa inconsciente porque al inicio se está cómodo y se permite cometer errores, pero luego llega la evitación del compromiso o miedo al fracaso.

En algunos casos, este salto constante puede estar ligado al TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), donde el cerebro se obsesiona temporalmente con una actividad hasta que se agota el interés inicial.

Una persona con “multipotencial” es capaz de tener muchas aficiones simultáneas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Características de las personas que cambian constantemente de hobby o pasatiempo

Interés por muchos temas

Disfrute al aprender cosas nuevas

Aburrimiento y rechazo a la rutina

Capacidad de conectar ideas de distintas áreas

Mayor creatividad y flexibilidad mental

Los expertos coinciden que estas personas no solo tienen una gran capacidad de aprender y desarrollar habilidades, sino que pueden adaptarse a los cambios en todos los aspectos de su vida.

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