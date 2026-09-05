Hay personas que, durante una discusión, cambian de opinión para reducir la tensión de dicho momento. Puede interpretarse como una forma de establecer la paz, pero los expertos en psicología tienen distintas respuestas al respecto. ¿Qué revela la ciencia sobre este comportamiento? Para saber más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Todos hemos experimentado una discusión, ya sea por desacuerdos o malos entendidos. Si bien algunos aplican el diálogo para solucionarla, hay otras personas que prefieren cambiar su opinión —como dar la razón— para este intercambio de palabras llegue a su fin.

En un primer momento, puede interpretarse como una forma de imponer la paz o que el individuo no le gusta el conflicto y cede al reclamo de la otra parte. Si bien puede ser cierto, la psicología tiene una perspectiva diferente tras realizar un distintos estudios al respecto.

Cambiar de opinión ante una discusión tiene puntos positivos y negativos para la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que cambian de opinión para finalizar una discusión

Un artículo explica las razones por las cuales un hombre o una mujer cambia de opinión durante una discusión. Si bien evitar un momento tenso puede ser válido y se calificaría como una señal de autocontrol, lo preocupante surge cuando el individuo no confronta esos reclamos o malos entendidos.

Como primer punto, la persona puede presentar una baja autoestima o inseguridad sobre sí misma, ya que duda de su propio valor o considera que no tienen derecho a ser escuchado; tienen la creencia de que sus palabras serán rechazadas por la otra parte.

Otro factor que obliga a un ser humano cambiar de opinión para finalizar una discusión se debe al miedo al rechazo o imaginar que dicho vínculo no será igual que antes. Puede tener la intención de expresar su malestar en dicha discusión, pero prefiere guardarse sus palabras por creer que la otra parte de alejará o cambie su percepción sobre uno mismo.

Las personas que ceden ante una discusión puede significar un temor a perder el vínculo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

También puede reflejar una forma de protegerse emocionalmente. Para una mejor comprensión, la persona evita el conflicto porque no quiere experimentar ansiedad, ira, culpa o tristeza por expresar su punto de vista en este intercambio de palabras.

Otros psicólogos añaden que este comportamiento evidencia una falta de establecer límites. Suelen aceptar el reclamo de la otra parte, pero los profesionales consideran que esto sería negativo, ya que solo está permitiendo actitudes irrespetuosas por parte de los demás.

Ante lo señalado, los profesionales de la psicología recomiendan no evadir los conflictos; al contrario, se debe afrontarlos o gestionarlos de una manera adecuada. Para ello, es importante aplicar la escucha activa, la comunicación y, sobre todo, establecer la tranquilidad en dicha situación.

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