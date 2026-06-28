Cada detalle de nuestro comportamiento suele revelar rasgos de la personalidad. Así como hay quienes gustan por acumular la ropa en una silla en una esquina del cuarto, también están los que sienten como una odisea acomodar la habitación y prefieren dormir así entre objetos alborotados, mientras que otros están obsesionados con tener la casa ordenada, algo con lo que no buscan la perfección, sino reducir la ansiedad. En esa línea, ¿te has puesto a pensar que en tu entorno hay personas que se la pasan cambiando las cosas de lugar o eres tú quien cada semana mueve los muebles o modifica la posición las plantas? Teniendo en cuenta que esto es cada vez más común, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que cambian siempre las cosas de lugar y qué significa esto. Aquí los detalles de lo que afirman los expertos ya que es una clara señal de búsqueda de liberar estrés.

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¿Qué significa para la psicología que una persona cambie las cosas de lugar?

Las personas que cambian constantemente las cosas de lugar suelen hacerlo como una estrategia de autorregulación emocional para canalizar el estrés o la inquietud. Esta conducta refleja una búsqueda de novedad y creatividad, y funciona como una vía para renovar la energía del entorno y romper con la monotonía.

Desde la psicología, reorganizar el espacio no es solo una cuestión estética. Para muchas personas esta es la vía ideal para buscar orden, control o renovación cuando algo internamente se siente estancado o desbordado.

El espacio que habitamos también habla de nuestros procesos internos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cambiar de orden las cosas en casa o en el espacio habitual de trabajo puede dar sensación de avance, romper con la rutina y la monotonía, funcionar como una descarga de ansiedad y ayudar xpresar creatividad y necesidad de cambio.

Modificar la ubicación de las cosas en la sala o habitación no es algo negativo, pero si se vuelve compulsivo, genera malestar o se vive como una urgencia constante, sí es necesario buscar la razón con la ayuda de los profesionales.

Desde la psicología, esto busca romper con la rutina y la monotonía. (Foto: Blue Bird / Pexels)

¿Por qué las personas cambian las cosas de lugar constantemente?

Desde el lado de la psicología, el hábito de cambiar las cosas de lugar puede tener diversas interpretaciones y están motivadas por múltiples factores como:

Canalización del estrés: la reorganización física actúa como una válvula de escape. Al ser una tarea con un principio y un fin, proporciona una sensación de control y logro visible cuando la mente se siente abrumada.

la reorganización física actúa como una válvula de escape. Al ser una tarea con un principio y un fin, proporciona una sensación de control y logro visible cuando la mente se siente abrumada. Renovación y frescura: los espacios acumulan energía y rutinas; mover un sillón o cambiar de lugar los adornos es una forma práctica de transformar el ambiente y refrescar la perspectiva mental.

los espacios acumulan energía y rutinas; mover un sillón o cambiar de lugar los adornos es una forma práctica de transformar el ambiente y refrescar la perspectiva mental. Búsqueda de estimulación: quienes tienden a aburrirse fácilmente con la rutina utilizan estos cambios para mantener su entorno dinámico y estimulante.

quienes tienden a aburrirse fácilmente con la rutina utilizan estos cambios para mantener su entorno dinámico y estimulante. Necesidad de control y orden: esto puede aparecer en situaciones de estrés o incertidumbre donde el orden y la organización pueden proporcionar una sensación de seguridad y estabilidad.

esto puede aparecer en situaciones de estrés o incertidumbre donde el orden y la organización pueden proporcionar una sensación de seguridad y estabilidad. Manejo de emociones: en algunos casos, cambiar las cosas de lugar puede ser una forma de lidiar con emociones difíciles. La acción física de reorganizar puede proporcionar una sensación de alivio y control.

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