Nuestra forma de caminar comunica mucho más de lo que imaginamos sobre nuestro mundo interior. Desplazarse por alguna calle con la mirada hacia abajo suele tener distintas interpretaciones; sin embargo, la psicología tiene una explicación muy clara. ¿Qué dice la ciencia sobre este hábito realizado por millones de personas? En caso estés interesado en conocer la respuesta, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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En un primer momento, se puede deducir que si alguien mira hacia el pavimento mientras camina está pasando por un momento sumamente complicado, pero no necesariamente sea así. Ante esta situación, los expertos en esta ciencia realizaron estudios al respecto para saber la realidad. ¿Qué revelaron?

Mirar hacia abajo no solo refleja tristeza. La psicología considera que existen otros rasgos interesantes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que mira hacia abajo al caminar

En una entrevista otorgada a Men’s Health , Judit Merayo, psicóloga general sanitaria y educadora social, explicó más detalles sobre este comportamiento. La profesional señaló que “la clave está en la frecuencia y el contexto”.

Mirar hacia abajo mientras caminas puede revelar que la persona está aplicando un momento de introspección; es decir, analiza y observa sus propios pensamientos y emociones, así lo explica el portal UnoBravo . Sin embargo, se vuelve preocupante cuando ya se convierte en un hábito.

Merayo precisa que mantener esta postura al caminar suele ser un claro reflejo de tristeza, baja autoestima, evasión del entorno social o, en ciertos casos, una señal de exceso de rumiación mental.

Otros estudios coinciden que se trata de un mecanismo de autoprotección. Cuando se baja la mirada, se está evitando el contacto visual con la finalidad de evitar la exposición social. En términos simples, esta persona tiene muchas dificultades de formar vínculos nuevos.

La forma en que miras mientras caminas dice mucho de tu personalidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para el psicólogo Andrés Montero, dicha postura tiene otros significados que no necesariamente tiene que estar relacionado a lo negativo, ya que también puede demostrar que la persona está en un momento de concentración, pero dependerá de la posición de sus hombros.

“Si el andar es normal y la postura equilibrada, es posible que la persona esté inmersa en sus pensamientos. En cambio, si los hombros están encorvados y el paso es lento, puede indicar tristeza”, explicó el profesional a Men’s Health.

En conclusión, la forma en que caminas es un espejo de tu salud mental. Entonces, si das paso con energía y erguido estás transmitiendo confianza, pero si te desplazas a velocidad lenta puede vincularse a un estado emocional deteriorado.

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