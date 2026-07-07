El lenguaje corporal dice mucho de la personalidad de hombres y mujeres y así como hay algunos que van por la acera y prefieren ponerse para el lado de la pista para proteger a su acompañante, también están los que se desplazan de forma lenta y con las manos atrás en la espalda. Y es que cada persona tiene una forma peculiar de caminar y muchos optan por hacerlo con las manos en los bolsillo y estoy fue análisis de los expertos en psicología. Ellos detectaron que no lo hacen por timidez, sino para activar una barrera frente al estrés.

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¿Qué significa para la psicología que una persona camine con las manos en los bolsillos?

La psicología indica que caminar con las manos en los bolsillos suele ser una barrera inconsciente de autodefensa o autorregulación frente a la incomodidad, el estrés o la timidez. Además, puede reflejar introversión, desinterés en interactuar con el entorno, o incluso un estilo personal relajado.

Los especialistas aseguran que esta práctica se trata de un mecanismo de autorregulación emocional. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Para los expertos, esto no refleja un rasgo negativo de la personalidad pese a que muchos lo asocien con desconfianza o una actitud cerrada. La verdad es que se trata de una forma en la que los individuos logran tener una sensación de comodidad y seguridad física ya que la posición corporal ayuda a disminuir la tensión y es un mecanismo de autorregulación emocional.

Es por eso que algunas personas se sienten más contenidas en momentos de estrés, ansiedad o sobrecarga emocional al caminar de esta forma.

Al reducir el movimiento de los brazos, el cuerpo adopta una postura que algunas personas perciben como más relajada. (Foto: eduardo199o9 / Pexels)

¿Por qué algunas personas caminan con las manos en los bolsillos?

Los especialistas en comunicación no verbal asocian este gesto con varios significados clave, que dependen directamente del contexto:

Inseguridad o nerviosismo: ocultar las manos actúa como un escudo protector para manejar la sobrecarga emocional en situaciones de tensión.

ocultar las manos actúa como un escudo protector para manejar la sobrecarga emocional en situaciones de tensión. Autorregulación: funciona como un mecanismo físico para sentirse más contenido cuando hay ansiedad o nervios.

funciona como un mecanismo físico para sentirse más contenido cuando hay ansiedad o nervios. Desinterés o arrogancia: puede transmitir una sutil barrera de “no necesito involucrarme” o una falta de disposición para conectar con los demás.

puede transmitir una sutil barrera de “no necesito involucrarme” o una falta de disposición para conectar con los demás. Introspección: es común en personas sumidas en pensamientos profundos, que buscan aislarse temporalmente del exterior.

es común en personas sumidas en pensamientos profundos, que buscan aislarse temporalmente del exterior. Postura relajada: en ciertos casos, es simplemente un hábito de comodidad o un estilo desenfadado y casual.

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