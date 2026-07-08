Si tienes la costumbre de llegar a tu hogar, quitarte los zapatos y medias y desplazarte por todos los ambientes sintiendo el piso frío, pues déjame decirte que no tienes un problema ni es un hecho cuestionable, ya que son innumerables los beneficios de este hábito. Es por eso que los expertos en psicología analizaron por qué cada vez más personas caminan descalzas por su casa y los resultados son muy interesantes ya que se habla de individuos que tienen una fuerte búsqueda de libertad, autenticidad y desconexión. Aquí te dejo más detalles ya que cada hombre y mujer es totalmente diferente, pero muchas veces se comparten rasgos que reflejan detalles de su personalidad como también lo es caminar con las manos en los bolsillos o hacerlo con la mirada hacia el piso.

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¿Qué significa para la psicología que una persona camine descalza por su casa en invierno?

Las personas que lo hacen suelen valorar la comodidad por encima de las convenciones sociales, utilizando el descalzarse como un mecanismo para relajarse y marcar una transición mental entre el estrés exterior y el refugio del hogar.

Hay quienes prefieren caminar descalzos incluso cuando las temperaturas son bajas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Eso no es todo, pues también tiene diversos beneficios desde el punto de vista físico y mental ya que esta práctica no solo ayuda a descargar el estrés acumulado, sino que también favorece el fortalecimiento de los músculos, el equilibrio y la postura.

Y es que caminar sin zapatos en un entorno seguro como la casa contribuye a estimular los músculos y mejorar la conciencia corporal. En adultos, este hábito también puede ayudar a aliviar tensiones acumuladas, promover una mejor postura y favorecer la relajación. La clave está en elegir un pavimento que no sea excesivamente duro ni frío.

Para muchas personas, la sensación de contacto directo con el suelo genera bienestar y relajación. (Foto: Los Muertos Crew / Pexels)

¿Qué rasgos psicológicos comparten las personas que caminan descalzas por su casa en invierno?

Este comportamiento se manifiesta a través de los siguientes rasgos psicológicos y de conducta:

Necesidad de relajación: deshacerse del calzado, incluso en temperaturas frías, es una vía para liberar tensiones físicas y mentales, priorizando el bienestar propio.

deshacerse del calzado, incluso en temperaturas frías, es una vía para liberar tensiones físicas y mentales, priorizando el bienestar propio. Mayor conexión con el presente: en psicología, esto se relaciona con prácticas como el mindfulness. Sentir la textura y temperatura del suelo ayuda a anclar la atención en el “aquí y ahora”, estimulando las terminaciones nerviosas de los pies.

en psicología, esto se relaciona con prácticas como el mindfulness. Sentir la textura y temperatura del suelo ayuda a anclar la atención en el “aquí y ahora”, estimulando las terminaciones nerviosas de los pies. Autenticidad y control: representa el deseo de sentirse “uno mismo” y cómodo en un entorno privado y seguro.

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